Dupla brasileira do Al-Hilal está apta para pegar o Fluminense, diz imprensa árabe

Dois dos principais responsáveis pela vitória saudita do Al-Hilal sobre o poderoso Manchester City treinaram normalmente nesta quarta-feira (2). É o que garante o jornal árabe "Ariyadhiah". Marcos Leonardo e Malcolm marcaram três dos quatro gols do time nas oitavas de final contra o time inglês pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa.

O receio da torcida era que a dupla, por conta do esforço da última partida, para evitar lesões sérias, precisasse ser poupada nas quartas de final contra o Fluminense, no Camping World Stadium, em Orlando, na próxima sexta-feira (4), às 16h (horário de Brasília).

Marcos Leonardo marcou o gol da vitória do Al-Hilal contra o City (Foto: Megan Briggs / AFP)

Contudo, de acordo com a informação vinda do site árabe, os dois foram avaliados pela equipe técnica do clube e liberadas para a atividade desta quarta, quando o técnico italiano Simone Inzaghi iniciou seus preparativos para a próxima partida contra a equipe carioca.

Contra o City, Marcos Leonardo marcou o primeiro e o quarto gol do time. Inclusive, o quarto gol foi marcado já na prorrogação, após o atacante se queixar de cãimbras. Já Malcolm, ex-Corinthians, marcou o segundo gol da equipe saudita.

