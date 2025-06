Após classificar o Monterrey para as oitavas de final do Mundial de Clubes com uma goleada por 4 a 0 sobre o Urawa Red Diamonds, o técnico Domènec Torrent projetou o duelo contra o Borussia Dortmund com confiança. O espanhol, ex-comandante do Flamengo, mandou um recado ao próximo adversário e afirmou que, apesar de ser um time "top da Europa", ele conhece bem a equipe alemã.

O que falou Domènec Torrent?

Em entrevista após a vitória sobre o time japonês, Torrent analisou o próximo desafio contra o gigante alemão, mas sem demonstrar intimidação.

— Conheço bem o Dortmund. Joga com três zagueiros, dois alas, é um time top da Europa. Mas eu disse aos meus jogadores para aproveitarem o momento. Vamos nos preparar bem e desfrutar — declarou o treinador.

Quebra de 'maldição' e mensagem ao México

O técnico também revelou uma curiosidade estatística e dedicou a vitória não apenas aos torcedores do Monterrey, mas a todo o país.

— Me passaram uma estatística de que os times japoneses sempre tinham vencido os mexicanos (em Mundiais). Hoje quebramos essa tradição. Isso vai também para todo o futebol mexicano. Não sei o que vai acontecer no próximo jogo, mas quero que todos aproveitem — disse.

Jogadores do Monterrey comemoram gol no Mundial de Clubes (Foto: Yuri Cortez / AFP)

O jogo das oitavas de final

O confronto entre Borussia Dortmund e Monterrey pelas oitavas de final acontece na próxima terça-feira, dia 1º de julho, às 22h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

O vencedor da partida enfrentará nas quartas de final o ganhador do duelo entre o primeiro colocado do Grupo H (Juventus ou Manchester City) e o segundo colocado do Grupo G (Real Madrid, RB Salzburg ou Al Hilal).

