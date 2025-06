O que você, leitor, é capaz de fazer em oito minutos? Monterrey foi capaz de fazer da vontade de avançar de fase no Mundial de Clubes, um sonho real. Com 4 a 0 sonoro sobre o Urawa Red Diamonds, o time mexicano encarará o Borussia Dortmund, da Alemanha, terça-feira (1º/7), em Atlanta, às 22h.

continua após a publicidade

Após começar a rodada em terceiro, o time mexicano chegou a ser primeiro colocado, mas terminou em segundo, igualmente classificado para as oitavas de finais do Mundial de Clubes da Fifa.

O jogo em si foi decidido logo no primeiro tempo. Querendo fazer sua parte e mitigar a necessidade de esperar por Internazionale e River Plate, o Monterrey abriu o placar aos 29 minutos, com Deossa que, após receber de Fidel Ambríz, acertou um chutaço do meio da rua - apesar da ajuda do arqueiro japonês.

continua após a publicidade

Quatro minutos depois, o chute cruzado de Berterame, após passe José Alvarado, não deu chance defesa ao goleiro do Urawa. Nesse momento, com 2 a 0, aliado ao empate sem gols de Inter e River, o placar deixava os mexicanos na liderança da chave, beneficiado pelo saldo de gols.

Aos 38, contudo, o mexicano Corona marcou o terceiro com um belo chute no ângulo para vencer Nishikawa.

Na segunda etapa, o Monterrey continuou atacando, mas sem a intensidade dos primeiros 45 minutos. No fim, Berterame fez mais um, de carrinho, para marcar o quarto do Monterrey. O Urawa Reds, que entrou já eliminado, ainda fez um gol impedido na despedida do certame.

continua após a publicidade

➡️ Confira o simulador do Mundial de Clubes do Lance!

✅ FICHA TÉCNICA

MONTERREY 4 X 0 URAWA RED DIAMONDS

3ª RODADA - GRUPO E DO MUNDIAL DE CLUBES

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 25/06/2025 - 22h

📍 Local: Rose Bowl, em Los Angeles (EUA)

🥅 Gols: Deossa (30'/1ºT), Berterame (34'/1ºT), Jesús Corona (39'/1ºT), Berterame (51'/2°T)

🗣️ Árbitro: Felix Zwayer (ALE)

🚩 Assistentes: Robert Kempter e Christian Dietz (ALE)

📺 VAR: Bastian Dankert (ALE)

MONTERREY (Técnico: Domènec Torrent)

Andrada; Chávez, Medina (Guzmán), Sérgio Ramos e Reyes (Arteaga); Deossa, Ambríz (Cortizo) e Torres; Alvarado (De La Rosa), Corona (Fimbres) e Berterame.

URAWA RED DIAMONDS (Técnico: Maciej Skorza)

Nishikawa; Sekine (Ogiwara), Danilo Boza, Hoibraten e Naganuma; Yasui (Nitta), Gustafson (Matsumoto) e Matheus Sávio (Okubo); Kaneko (Thiago Santana), Watanabe e Matsuo.