Di María tem futuro indefinido no Benfica após o Mundial de Clubes

Protagonista do Benfica, Di María tem seu futuro indefinido no clube português após a disputa do Mundial de Clubes. O argentino possui vínculo com os Encarnados até o fim da temporada, mas as Águias ainda não procuraram o atleta por uma renovação.

Segundo o jornal "A Bola", Di María tem dois fatores que não contribuem para sua sequência: o alto salário e as lesões. O argentino ganha pouco mais de R$ 2 milhões por mês e pesa a folha salarial do clube português.

Além disso, Di María convive com muitas lesões musculares na temporada e já desfalcou o Benfica em 13 partidas. Inclusive, o jogador não esteve presente no confronto com o Barcelona, pelas oitavas de final da Champions League.

No entanto, o desempenho de Di María joga a seu favor, uma vez que o atleta tem 15 gols e nove assistências em 37 jogos. O atacante também é a esperança do Benfica na reta final do Campeonato Português na luta pelo título com o Sporting.

Di María no Mundial pelo Benfica

Apesar da incerteza, Di María será a grande figura do Benfica na disputa do Mundial de Clubes. O clube está na mesma chave que Bayern de Munique, Boca Juniors e Auclaknd City e sonha com uma classificação ao mata-mata do torneio.