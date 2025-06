Corinthians vive dilema em meio a assédio europeu por Memphis

O Corinthians vive um dilema quando pensa na próxima janela de transferências. No final do ano, a gestão de Augusto Melo definiu que o clube alvinegro precisa lucrar R$ 181 milhões com venda de jogadores, entretanto, não quer perder as principais peças do elenco, entre eles, Memphis.

No sábado (14), o portal turco 'Karakartal' publicou o interesse do Besiktas no jogador. O holandês tem contrato com o Corinthians até metade de 2026, e sua multa rescisória gira em torno de 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões).

O camisa 10 se sente em 'casa' no Brasil e tem se mostrado cada vez mais interessado na cultura do país. Entretanto, teve boas atuações pela Holanda, nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, e seu nome voltou a ser especulado no Velho Continente.

Interlocutores ligados à diretoria ouvidos pelo Lance! afirmam que o clube turco não procurou o Corinthians até o momento. O clube não tem intenção de negociar o atleta, apesar da necessidade de lucrar na janela de transferências.

Dívida com o holandês

O Corinthians ainda não quitou um valor estimado em R$ 4,7 milhões a Memphis referente à premiação pelo título do Paulistão, conquistado em março deste ano. O bônus está previsto em contrato, condicionado a conquistas do holandês com a camisa alvinegra.

A equipe de Augusto Melo, presidente afastado pelo Conselho Deliberativo do Corinthians após a aprovação do impeachment, reconhece o atraso e diz que o plano era quitar a pendência até a metade do ano, entretanto, com a atual crise política, diz que não sabe como será realizado. A atual diretoria estuda formas de quitar a pendência.

Holandés é um dos destaques do clube alvinegro (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Memphis pelo Timão

Contratado em setembro do último ano, o holandês é um dos xodós da torcida. Ao todo são 42 jogos pelo Corinthians, 13 gols e 14 assistências. O jogador foi fundamental na conquista do título do Paulistão desta temporada, sobre o Palmeiras.