Eles estão de volta! Basta ter uma Copa do Mundo ou competição da Fifa que os torcedores ficam em polvorosa atrás dos copos colecionáveis. Em 2025, no Mundial de Clubes, não tem sido diferente. Os artigos vendidos junto com cerveja ou refrigerante não são tão personalizados como nos últimos mundiais de seleções, como os disputados na Rússia e no Catar, mas também chamam a atenção de quem quer ter uma recordação da competição.

Nos Estados Unidos, basta o torcedor comprar um regrigerante ou uma cerveja para ganhar um dos modelos. Com a bebida alcoolica, o modelo encontrado é de plástico. Já com os tradicionais refrigerantes, o bibelô é de metal, um metal maleável, que mantém a o conteúdo bem gelado.

- Uma tradição em eventos da Fifa são os copos colecionáveis. Esses copos temáticos na Copa do Mundo mostram os confrontos que teremos naquela sede. Mas, no Mundial de Clubes, são apenas os logos das marcas de bebidas - contou Marcio Dolzan, enviado especial do Lance! aos Estados Unidos.

Preços dos copos são variados

Copos colecionáveis do Mundial de Clubes (Foto: Marcio Dolzan / Lance!)

O torcedor interessado no copo metálico vai precisar comprar o combo com refrigerante. O investimento é de US$ 10 (cerca de R$ 54). O copo de plástico, vendido com cervejas, tem valores variados entre US$ 16,49 (cerca de R$ 90,63) e US$ 19,49 (cerca de R$ 107,12). Em algumas sedes, os vendedores liberam os copos com a aquisição de uma garrafa de água. O custo sai por US$ 5,99 (R$ 32,92).

Copos nas Copa do Mundo

Esses itens colecionáveis viraram febre na Copa do Mundo do Brasil, em 2014. Os copos de refrigrantes tinham os confrontos de cada sede ou das fases de mata-mata desenhados no plástico. Já os itens vendidos com as cervejas eram mais bem cuidados, tinham até luz piscante na edição da Rússia 2018.

