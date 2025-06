Web se assusta com físico de Mbappé após internação no hospital: ‘Muito magro’

O atacante Kylian Mbappé segue como dúvida para a partida do Real Madrid diante do Salzburg na próxima quinta-feira (26), pela terceira rodada do Grupo H do Mundial de Clubes. O francês ainda não atuou na competição por conta de uma gastroenterite aguda e precisou ser internado em um hospital para acelerar o tratamento. As primeiras imagens do jogador após retornar aos treinamentos assustou internautas por conta da perda de peso do atacante.

Mbappé voltou a treinar após passar pouco menos de 24 horas em um hospital em Palm Beach, na Flórida. O próprio Real Madrid divulgou imagens do treino do jogador na academia, mas torcedores do clube acreditam que o camisa 9 não terá condições de atuar no próximo duelo e apontaram que o francês está muito magro, diferente da sua chegada no time espanhol.

- Isso é muito louco, Mbappé perdeu muito peso - escreveu uma conta no X, antigo Twitter. Outro post comemorou o retorno do jogador aos treinos, mas destacou a consequência do problema causado pela gastroenterite aguda.

- Veremos o melhor do Mbappé de novo. Mas, cara, deve ser muito complicado perder tanto peso assim depois de um problema de estômago, muita admiração por ele - escreveu.

Entenda o que é gastroenterite aguda, que acometeu Mbappé

A reportagem e Lance! conversou com Tiago Lazzaretti Fernandes, ortopedista e médico do esporte do Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas, em São Paulo, para entender as condições de saúde do atleta e a previsão de retorno aos gramados.

O especialista explicou que a gastroenterite aguda é uma infecção viral que pode acontecer via oral ou pelo ar, que pode causar sintomas como náuseas, vômitos e diarreia, sintomas esses que acometeram o craque do Real Madrid e da seleção francesa. O quadro infeccioso causa desidratação, o que torna fundamental a ingestão de líquido para reestabelecer o equilíbrio no corpo.

O impacto da desidratação pode ser uma das explicações para a atual condição física de Mbappé, já que a perda de líquido impacta na perda de massa muscular. A internação no hospital pode ser interpretada como um mecanismo para acelerar o processo de recuperação do jogador, que está disputando uma competição de tiro curto com o Real Madrid. Ao deixar o hospital e iniciar as atividades aeróbicas, Mbappé indica que está evoluindo positivamente do quadro viral.

- Se ele está fazendo atividades aeróbicas, isso quer dizer que a condição clínica dele já deve estar melhor. Porque ninguém vai falar para ele correr, suar, transpirar, fazer atividades físicas se já não tiver uma segurança da melhoria do quadro clínico. Tanto dos vômitos quanto da diarreia - explicou Lazzaretti, que projetou o passo a passo de recuperação nesse tipo de paciente.