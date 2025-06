Rizek faz comparação entre Mundial de Clubes e Estaduais

A importância que os europeus dão para o Mundial de Clubes da Fifa virou uma questão depois do começo meteórico dos times brasileiros. Nesta segunda-feira (23), o jornalista André Rizek fez uma comparação para elucidar o tema.

No fim da segunda rodada, os quatro clubes brasileiros lideram seus respectivos grupos no Mundial, mesmo com a presença de gigantes europeus. Inclusive, até aqui, nos quatro confrontos diretos que tivemos, são duas vitórias e dois empates para os brasileiros.

No programa "Redação Sportv", o jornalista André Rizek comparou o Mundial de Clubes com os estaduais para tentar elucidar o tema.

- Eu queria fazer um paralelo, e tomar muito cuidado para fazer. Muitas vezes a gente pega começo de estadual, que os nossos grandes clubes tropeçam contra os pequenos, e cria altas teses. Ah, esse ano, os grandões não vão chegar, e aos poucos as coisas vão se ajeitando na competição - começou o jornalista.

- Eu acho que é a tendência aqui também, até pela maneira que os europeus foram criticados nos jogos de estreia. A tendência é que eles se acostumem ao calor, ganhem mais condicionamento físico. A tendência é que a gente veja esses times fazendo oque o Real fez ontem. Não estou diminuindo oque os clubes brasileiros estão fazendo, mas a gente não pode achar que por duas rodadas, o Real Madrid deixou de ser Real Madrid e o City deixou de ser City.

Caio Ribeiro faz previsão sobre clube brasileiro no Mundial de Clubes: ‘Vai sofrer’

Botafogo e Palmeiras podem se juntar ao Flamengo (já classificado) nesta segunda-feira (23). Com as classificações encaminhadas, os três clubes podem encerrar o dia garantidos nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Porém, para o comentarista da Globo e ex-jogador, Caio Ribeiro, um deles vai sofrer para conquistar a vaga.

- O Botafogo vai sofrer um jogo duro contra um gigante europeu (Atlético de Madrid), um time muito forte, que vai jogar a sobrevivência na competição. Mas acho que tanto Palmeiras quanto Botafogo passam para as oitavas de final. O Palmeiras com um pouquinho mais de tranquilidade - comentou Caio Ribeiro, durante a transmissão de Real Madrid x Pachuca.

Futuro do Botafogo

A vitória histórica do Botafogo em cima do PSG na última de quinta-feira (20) colocou o Glorioso em vantagem na "grupo da morte" do Mundial de Clubes da Fifa e mais perto de uma vaga nas oitavas de final. Agora os alvinegros podem perder por uma diferença mínima para o time de Diego Simeone para avançar para a próxima fase.