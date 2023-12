A Champions League foi criada em 1956, com títulos consecutivos do time merengue até 1960. A Libertadores foi disputada pela primeira vez em 1960, com conquista do Peñarol, do Uruguai. Portanto, com a decisão de realizar um confronto que determinasse o "melhor time do mundo", foi inaugurada a Copa Intercontinental. Os merengues venceram por 5 a 1.