León (México) e Urawa Reds (Japão) se enfrentam nesta sexta-feira (15), pelas quartas de final do Mundial de Clubes. A bola vai rolar a partir das às 11h30 (de Brasília), no estádio Prince Abdullah al-Faisal Stadium, em Ryadh, na Arábia Saudita (de Brasília), com transmissão do CazéTV, Ge, Globoplay e FIFA+.