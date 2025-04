Em entrevista ao jornal Olé, o atacante Hirving Lozano, atualmente no San Diego FC, não descartou a possibilidade de reforçar o Pachuca no Mundial de Clubes 2025. O clube mexicano, que revelou o jogador, está no grupo H da competição, que será disputada nos Estados Unidos entre 14 de junho e 13 de julho.

Questionado sobre a preferência entre disputar a Copa Ouro com a seleção mexicana ou retornar ao Pachuca para o Mundial, Lozano deixou claro que estaria feliz em qualquer uma das situações, mas existe uma opção favorita.

— A verdade é que qualquer uma das duas opções seria muito boa para mim. Claro que, se houver a oportunidade de ir à Copa Ouro, eu adoraria, ficaria muito feliz de estar lá porque adoro estar na Seleção. E, bem, se isso não acontecer por qualquer motivo e me derem a oportunidade de estar no Mundial de Clubes, também ficarei muito feliz — afirmou o atacante.

Lozano ressaltou que a decisão dependerá da liberação do San Diego FC, clube ao qual está vinculado desde fevereiro deste ano.

— Se me derem a oportunidade de estar no Mundial de Clubes, o principal é conversar com o clube, ver se está de acordo ou não. Mas, sinceramente, eu me coloco nas mãos do meu clube — se me derem a oportunidade, ótimo; se não, é seguir trabalhando e melhorando, porque o campeonato continua e terei partidas durante todo esse período — completou.

De acordo com o regulamento da FIFA, as equipes poderão realizar contratações específicas para o período da competição, o que permitiria a contração de Lozano pelo Pachuca. Desde que chegou ao futebol norte-americano, o mexicano disputou seis partidas, com um gol marcado e três assistências.