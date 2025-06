Flamengo e Los Angeles FC empataram por 1 a 1, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Os gols da partida foram marcados por Bouanga, para o LA, e Wallace Yan, para o time rubro-negro. Assista aos melhores momentos no vídeo abaixo.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos sete pontos no Grupo D e avançou às oitavas de final do Mundial de Clubes. Na próxima fase, o time rubro-negro vai enfrentar o Bayern de Munique, no domingo (29), às 17h (de Brasília). O Los Angeles FC somou apenas um ponto e está eliminado.

No outro jogo da chave, o Chelsea venceu o Espérance por 3 a 0 e também avançou à próxima fase. Os ingleses vão enfrentar o Benfica, no próximo sábado, às 17h.

Em entrevista na zona mista após o jogo contra o Los Angeles, o atacante de 20 anos comentou sobre a tradicional comemoração, em que abraça o técnico Filipe Luís.

- Quando eu saí do sub-20, o lateral-esquerdo Gilberto, que já jogou Copa do Mundo, me falou que em todos os gols que eu fizesse teria que ir lá dar um abraço nele [Filipe Luís]. Graças a Deus estou balançando as redes e cumprindo o que prometi para o Gilberto.

O Flamengo volta aos treinos nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), em Orlando. O time vai iniciar a preparação para o confronto diante do Bayern de Munique. Em todas a história, o Rubro-Negro enfrentou os bávaros apenas em uma ocasião.

Em torneio disputado em Kuala Lumpur, o Flamengo derrotou o Bayer de Munique por 3 a 1, com gols de Rogério Lourençco, Sávio e Marquinhos. Na ocasião, o time sagrou-se campeão do torneio amistoso.