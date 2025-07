Como o Chelsea deve superar desfalques e encarar o Fluminense no Mundial

Na semifinal do Mundial de Clubes, o Chelsea conta com três desfalques para encarar o Fluminense, nesta terça-feira (8). O treinador Enzo Maresca não conta com Liam Delap, Levi Colwill e Romeo Lavia, sendo os dois primeiros por suspensão, enquanto o último por lesão.

No ataque, Maresca tem uma decisão a ser tomada para substituir Delap: ou João Pedro, ou Nicolas Jackson. Enquanto o brasileiro foi contratado na última semana e chega com grandes expectativas, o senegalês foi peça importante na última temporada, tendo marcado gol na final da Conference League, inclusive.

Na defesa, Colwill deve ser substituído por Adarabioyo e formar dupla com Chalobah, uma vez que Badiashile está lesionado desde a partida contra o Benfica e não é opção. No Mundial, o defensor foi titular nos jogos do Chelsea contra o LAFC e Esperánce, tendo marcado um gol sobre os tunisiano na última partida da fase de grupos.

No meio de campo, Moisés Caicedo retorna de suspensão e forma dupla com Enzo Fernández, mas Maresca tem opções para modificar a equipe. O treinador tem a oportunidade de optar por uma formação mais ofensiva e agressiva, como a que entrou em campo diante do Palmeiras, ou mais cautelosa.

Caicedo disputa bola com Kokcu no jogo entre Chelsea e Benfica, pelo Mundial (Foto: Paul Ellis/AFP)

Opções do Chelsea contra o Fluminense

Enzo Maresca conta com o retorno de Reece James, que se machucou no aquecimento antes do jogo contra o Palmeiras. Caso o treinador queira manter a formação, o inglês naturalmente substituiria Malo Gusto na lateral-direita, entraria com Caicedo no lugar de Andrey Santos e manteria Nkunku na equipe titular.

Caso Nkunku seja relegado ao banco de reservas, o Chelsea entraria com o ataque formado por Cole Palmer, Pedro Neto e João Pedro/Nicolas Jackson. No meio, Enzo Fernández e Moisés Caicedo poderiam ganhar a companhia ou de Reece James, ou de Andrey Santos. Caso Maresca optasse pela improvisação, Malo Gusto se manteria na lateral-direita, enquanto o inglês jogaria de volante, como deveria ter sido contra o Palmeiras.

As opções não fogem dos nomes citados, uma vez que o Chelsea conta com um banco de reservas limitado devido aos desfalques. Dentre os mais experientes estão Madueke, que pode deixar o clube nessa janela de transferências, Essugo, que é um dos reforços para a próxima temporada vindo do Spoin

