Com reforços, Botafogo faz primeiro treino para o Mundial de Clubes

SANTA BARBARA (EUA) - O Botafogo realizou na tarde desta terça-feira (10) o primeiro treino em solo norte-americano em preparação ao Mundial de Clubes da Fifa. Já com os reforços de Arthur Cabral e Álvaro Montoro, o elenco alvinegro treinou no campo do Westmont College, em Santa Barbara, local que serve de CT para o clube.

➡️Mundial de Clubes: entenda o impacto dos protestos em Los Angeles

Outro reforço alvinegro, Joaquín Correa está em viagem para os Estados Unidos, e a expectativa é de que ele se una ao elenco já para o treino desta quarta-feira.

Apenas os primeiros 15 minutos da atividade foram abertos à imprensa, momento em que o técnico Renato Paiva orientava um treinamento tático. Não houve qualquer indicativo do time que deverá estar em campo para a estreia no Mundial, no próximo domingo, quando o Botafogo encara o Seattle Sounders.

Inicialmente, o treino desta terça estava previsto para o período da manhã, mas foi transferido para a parte da tarde. O Botafogo fará quatro treinos antes da viagem a Seattle, onde no domingo (15) o time estreia no Mundial de Clubes.

CT do Botafogo no Mundial é em faculdade cristã

O campo do Westmont College conta com gramado natural e pista de atletismo. Como é tradicional em universidades norte-americanas, o local oferece estrutura completa para treinamentos. A intenção dos administradores é que o Westmont seja uma das bases de treinamento de seleções na Copa do Mundo do próximo ano, que será organizada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá.

Pela manhã, o gramado recebeu os últimos retoques para receber o Botafogo. O período do Mundial coincide com o recesso do meio do ano na faculdade, e por isso há pouca movimentação de pessoas pelo campus.

O Westmont College se apresenta como uma “faculdade cristã de artes liberais”. A instituição é particular, mas segundo dados da própria faculdade cerca de 90% dos alunos do primeiro ano recebem bolsa por bom desempenho.