LOS ANGELES (EUA) - Os protestos que eclodiram em Los Angeles no final de semana após 44 imigrantes serem presos por agentes da imigração na sexta-feira (6) não têm reflexo — ao menos por ora — na Copa do Mundo de Clubes da Fifa. A cidade é uma das sedes do Mundial e terá, entre outros, dois jogos do Botafogo na fase de grupos do torneio.

As partidas do Mundial serão disputadas no icônico Rose Bowl, que tem mais de um século de história e que sediou a final da Copa do Mundo de 1994, que deu o Tetra ao Brasil. O estádio fica em Pasadena, no subúrbio de Los Angeles, e portanto a cerca de 40 quilômetros da área onde houve confrontos entre agentes de segurança e manifestantes.

Pasadena é uma cidade bastante tranquila, com pouca movimentação ao longo dos dias. É raro ver uma viatura pelas ruas. Há muitos imigrantes, assim como acontece por outras regiões da Califórnia. Todos estão perfeitamente integrados ao local. A convivência é harmoniosa.

Os tumultos que se iniciaram na sexta-feira e se estenderam aos dias seguintes começaram após agentes de imigração, com o auxílio do FBI, realizarem batidas em áreas de Los Angeles com concentração de imigrantes. Com a escalada dos confrontos, o presidente norte-americano, Donald Trump, decidiu enviar dois mil homens da Guarda Nacional e pelo menos 700 fuzileiros navais. As medidas foram criticadas pelo governador da Califórnia, Gavin Newsom, que definiu o envio de tropas como “flagrante abuso de poder”.

Na segunda-feira (9), os protestos já estavam menos intensos na grande Los Angeles. Manifestações isoladas foram registradas em alguns pontos.

Botafogo está em Santa Barbara, longe dos protestos de Los Angeles

Com os jogos diante de Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid marcados para o Rose Bowl, o Botafogo escolheu a Califórnia como base nos Estados Unidos. O time está concentrado em Santa Barbara, a cerca de 150 quilômetros do local dos jogos. A cidade tem clima bucólico e, neste época do ano, com os dias amanhecendo com a temperatura por volta dos 15 °C, quase não há turistas.

Longe do foca das manifestações, o Botafogo inicia de fato a preparação para o Mundial de Clubes nesta terça-feira. O time faz o primeiro treino a partir das 16h (horário de Los Angeles) no Westmont College. Serão quatro atividades no local até sexta-feira (13), quando a delegação viaja para Seattle. No domingo (15), o alvinegro estreia na Copa do Mundo de Clubes diante do Seattle Sounders a partir das 23h (de Brasília).