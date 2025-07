Com mudança, Fluminense define escalação contra Al-Hilal no Mundial

ORLANDO (USA) - O Fluminense tem escalação definida para enfrentar o Al-Hilal nesta sexta-feira (4), no Camping World Stadium, em Orlando (EUA), pelas quartas de final do Mundial de Clubes. O técnico Renato Gaúcho optou por repetir o esquema tático que derrotou a Inter de Milão na fase anterior, com três zagueiros e Bernal no meio.

Escalação do Fluminense

A única mudança, no entanto, será Fuentes no lugar de Renê, suspenso para a partida. Para o comando de ataque, a dupla Cano e Arias, destaques do Tricolor no Mundial, seguem no 11 titular a exemplo do que Renato fez nas últimas duas partidas, contra Mamelodi e Inter de Milão; Bernal, Nonato e Martinelli comandam o meio de campo; Fuentes, Freytes, Thiago Silva, Ignácio e Samuel Xavier formam a linha de cinco.

Com isso, a escalação do Fluminense que vai a campo para enfrentar o Al-Hilal tem: Fábio; Ignácio, Thiago Silva e Freytes; Samuel Xavier, Martinelli, Bernal e Fuentes; Nonato; Arias e Germán Cano.

Escalação do Al-Hilal

Por sua vez, o Al-Hilal não tem nenhuma mudança no time titular. A equipe que Simone Inzaghi coloca a campo tem: Bono; João Cancelo, Al-Harbi, Koulibaly e Renan Lodi; Nasser Al-Dawsari, Rúben Neves, Mohamed Kanno e Milinkovic-Savic; Malcom e Marcos Leonardo.

Os jogadores do Al-Hilal, que está no fim de temporada, têm demonstrado sinais de desgaste durante as partidas e isso pode ser um fator preponderante no confronto contra o Fluminense. Além de estar em fim de temporada, o clube saudita teve que passar por uma prorrogação na partida contra o Manchester City, adversário que exigiu muito fisicamente da equipe nas oitavas.

