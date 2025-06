Palpite Juventus x Wydad Casablanca – Mundial de Clubes – 22/06/2025

Juventus e Wydad Casablanca se enfrentam na segunda rodada do Mundial de Clubes neste domingo (22), às 13h (horário de Brasília). A equipe italiana lidera o Grupo G após aplicar uma goleada no Al Ain, enquanto os marroquinos estrearam com derrota diante do City. O local da partida será no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA).

Palpite Juventus x Wydad Casablanca

A Juventus não tomou conhecimento do Al Ain na estreia e construiu o placar de 5 a 0 com facilidade, encaminhando a classificação às oitavas de final. Já o Wydad até tentou ser competitivo contra o Manchester City, mas a superioridade técnica do clube inglês foi notória e acabou derrotado por 2 a 0.

Com mais recursos técnicos e um time muito mais organizado, a tendência é que a Juventus repita o bom desempenho e confirme a vaga antecipada. O Wydad deve ir para o tudo ou nada, podendo abrir ainda mais brechas para que o clube italiano contra-ataque e crie mais chances reais de balançar as redes.

Nosso palpite para o jogo: Juventus vence

Por ser mais organizado taticamente e encarar um adversário que oferece brechas defensivas, o palpite Juventus x Wydad Casablanca vai para a vitória do clube italiano na segunda rodada do Mundial de Clubes.

As últimas notícias da Juventus

Embalada pela ótima reta final da temporada 2024-25, a Juventus fez uma estreia excepcional no Mundial de Clubes, aplicando uma das maiores goleadas da primeira rodada.

Diante do Al-Ain, dominou o confronto do início ao fim. Na etapa inicial, abriu quatro gols de vantagem, com destaque para Kolo Muani, que marcou dois deles.

No segundo tempo, apenas administrou o resultado e ainda teve tempo de ampliar com Francisco Conceição, fechando a goleada por 5 a 0.

As últimas notícias do Wydad Casablanca

Por outro lado, o Wydad Casablanca sequer figura como a principal equipe marroquina na atualidade e deve ser eliminado do Mundial já na 2ª rodada da fase de grupos.

Na estreia, encarou o Manchester City no Lincoln Financial Field e logo ficou evidente a diferença técnica entre as equipes. Ainda no primeiro tempo, o clube inglês abriu dois gols de vantagem.

Depois do intervalo, os Citizens reduziram o ritmo e apenas administraram o resultado, garantindo a vitória por 2 a 0 sem maiores dificuldades.



Onde assistir Juventus x Wydad Casablanca?

A partida entre Juventus e Wydad Casablanca terá transmissão pelo canal fechado no SporTV e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.