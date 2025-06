A Juventus entra em campo neste domingo (22), às 13h (de Brasília), para enfrentar o Wydad Casablanca com um objetivo claro: garantir antecipadamente a classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes. Após a vitória arrasadora por 5 a 0 sobre o Al Ain na estreia, o técnico Igor Tudor quer manter o foco e evitar qualquer tipo de acomodação. Nem mesmo os 36 graus previstos na Filadélfia são motivo de preocupação para o treinador.

– Devemos ir a todo gás por 90 minutos. O calor vai estar presente para as duas equipes. Precisamos prevenir os efeitos da temperatura e depois esquecê-la, pensando apenas na partida contra o Wydad. Não vejo cansaço no grupo, mas sim confiança e entusiasmo – afirmou Tudor na coletiva de pré-jogo.

Tudor se mostra ciente dos riscos que o confronto com o Wydad pode representar. Embora o favoritismo esteja com a Juventus, o técnico croata usou o exemplo do bom primeiro tempo dos marroquinos contra o Manchester City, quando criaram chances claras e poderiam ter marcado dois gols.

– Temos grande respeito pelo Wydad. É uma partida importante, e claro que seria ideal garantir a vaga com uma rodada de antecedência. Mas não dá para planejar tudo. O Mundial tem mostrado várias surpresas, principalmente com equipes europeias, e não podemos ser mais uma – destacou.

Igor Tudor em treino da Juventus (Foto: Reprodução/Instagram/@igortudor.mr)

O comandante bianconero também comentou sobre o ambiente no clube e o apoio da diretoria durante a campanha mundialista. Recentemente renovado até 2027, Tudor preferiu não falar sobre si mesmo, mas exaltou a sinergia atual entre time e cúpula.

– Sinto uma energia muito forte na Juventus. Existe vontade de fazer tudo bem, como deve ser neste clube. Estou feliz com a renovação, mas gosto de lembrar que são os clubes fortes e os jogadores que fazem os técnicos vencerem. O apoio do John Elkann, que tem estado muito presente, transmite confiança a todos. Ele ficou muito contente com a nossa estreia – completou.

Foco no presente, mas olho no City

Com uma vitória sobre o Wydad, a Juve pode garantir a vaga nas oitavas antes do aguardado duelo da próxima quarta-feira (26), contra o Manchester City de Guardiola. Mas Tudor evita qualquer antecipação:

– É cedo para pensar nas fases finais. Eu mesmo não penso nisso, e tento fazer com que meus jogadores também raciocinem jogo a jogo. O passado ensina, mas é preciso viver o presente – concluiu.

Com elenco em alta e energia positiva nos bastidores, a Juventus entra em campo para consolidar sua campanha e manter vivo o sonho de título mundial. O desafio agora é superar o calor – e principalmente o Wydad.