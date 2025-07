ORLANDO (EUA) - O Fluminense entra em campo nesta sexta-feira (4) para o duelo decisivo contra o Al-Hilal, pelas quartas de final do Mundial de Clubes, com um grande motivo de preocupação além do adversário. A lista de jogadores pendurados do tricolor é extensa e o time precisará de muita disciplina para não sofrer com desfalques em uma eventual semifinal.

A equipe já tem uma baixa certa: o lateral-esquerdo Renê, que recebeu o segundo cartão amarelo contra a Inter de Milão e cumprirá suspensão.

Quem são os jogadores pendurados do Fluminense?

Ao todo, oito jogadores e o técnico Renato Gaúcho entram em campo nesta sexta-feira pendurados com um cartão amarelo. Caso recebam uma nova advertência, estarão fora da semifinal. A lista inclui peças fundamentais do time titular.

Os cinco titulares em risco são: Nonato, Martinelli, Jhon Arias, Freytes e Germán Cano. Arias, inclusive, vem sendo o principal jogador do Flu no torneio.

Completam a lista de jogadores de linha pendurados o zagueiro Thiago Santos, Keno e Facundo Bernal. O técnico Renato Gaúcho também recebeu um cartão amarelo e corre o risco de não comandar o time na beira do campo em uma possível semifinal.

Renato durante jogo do Mundial de Clubes (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Alívio na semifinal: cartões zeram após as quartas

A boa notícia para o Tricolor é que o risco de suspensão por dois cartões amarelos vale apenas para esta partida. De acordo com o regulamento do Mundial de Clubes, após as quartas de final, todos os cartões amarelos acumulados são zerados.

Dessa forma, se o Fluminense avançar de fase, só terá jogadores suspensos para a semifinal caso alguém receba um cartão vermelho direto no jogo contra o Al-Hilal.

Rival também tem pendurados: a situação do Al-Hilal

O Al-Hilal também precisa se preocupar com os cartões. A equipe saudita tem seis jogadores importantes pendurados para o confronto, incluindo suas principais estrelas: Al-Qahtani; Rúben Neves; Koulibaly; Renan Lodi; M. Al-Harbi e Marcos Leonardo.

