A Panini, responsável pelo álbum de figurinhas do Mundial de Clubes, anunciou uma novidade sobre o material. Marlon Freitas, do Botafogo, Ganso, do Fluminense, e Murilo, do Palmeiras, serão embaixadores da publicação no Brasil.

continua após a publicidade

Ganso será embaixador do álbum do Mundial de Clubes (Foto: Divulgação / Panini)

A parceira faz parte de um acordo comercial entre os jogadores e a fabricante do álbum de figurinhas da nova competição da Fifa. Os atletas divulgarão materiais sobre a publicação em seus perfis de diferentes redes sociais.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Marlon Freitas será embaixador do álbum do Mundial de Clubes (Foto: Divulgação / Panini)

"Estamos extremamente animados com o anúncio dos embaixadores para esse lançamento inédito, cada jogador representará seu clube e seus torcedores nesse álbum histórico e na busca pelo título de campeão mundial. O Mundial de Clubes será como uma competição nunca antes vista", comentou Martina Limoni, diretora de marketing da Panini na América Latina.

O Álbum do Mundial tem um total de 550 cromos e cada clube está representado por 18 atletas no item colecionável, três deles têm figurinhas especiais com algum tipo de destaque feito pela fabricante. O lançamento do álbum e o início das vendas aconteceram em abril.

continua após a publicidade

Murilo, do Palmeiras, é embaixador do álbum do Mundial (Foto: Divulgação / Panini)

O material está sendo vendido no site oficial da Panini e também nas principais bancas e lojas de todo o Brasil. A versão brochura custa R$ 19,90, enquanto a capa dura sai por R$ 64,90. Os envelopes com cinco figurinhas são vendidos separadamente por R$ 6,00 cada.

Flamengo sem embaixador no álbum

Dos três clubes brasileiros, o Flamengo é o único que ainda não tem um atleta do elenco como embaixador do álbum do Mundial. Perguntada sobre a possibilidade de um jogador do Rubro-Negro carioca assumir a função, a Panini informou que ainda não tem um acordo com nenhum representante do time do Flamengo para representar o clube em suas redes sociais.