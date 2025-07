Defesa do Chelsea é vulnerável, com média de 1,2 gols esperados contra.

Chelsea usa menos passes longos, com 43% dos gols de acelerações no último terço.

Final do Mundial de Clubes acontece no dia 13/07 entre PSG e Chelsea.

Acontece neste domingo (13) a final do primeiro Mundial de Clubes em um formato que agradou ao público brasileiro e que coloca frente a frente dois expoentes do chamado “novo cenário do futebol": o reluzente Paris Saint-Germain e o ex-clube de bairro, agora gigante, Chelsea. O que esperar taticamente da final do Mundial de Clubes?

continua após a publicidade

Todas as casas de apostas colocam o PSG como favorito, com uma média de 62% de probabilidade de vitória, contra 20% de probabilidade do Chelsea vencer. Isso se deve, claro, ao excelente trabalho de Luis Enrique e seus comandados em campo. O futebol que vem jogando o PSG é indiscutivelmente o melhor do mundo. Só que o futebol é o único esporte coletivo onde o melhor não vence sempre.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Bola longa para quê?

O Chelsea é o segundo time que menos espicha a bola no Mundial, atrás apenas do City de Guardiola, com uma média de 4,5% dos seus passes progressivos serem longos. Isso vem em parte pela necessidade do time de manter a posse, mas principalmente pela característica dos seus jogadores. Interessante que 43% dos gols marcados pelo Chelsea vieram de acelerações no último terço. Ou seja, quando tem que espetar, o time espeta e é mortal.

continua após a publicidade

João Pedro comemora gol do Chelsea contra o Fluminense (Foto: Timothy A. Clary / AFP)

E talvez para isso a figura de João Pedro seja melhor que a de Delap, que é um centroavante que faz a referência menos móbil. Já o brasileiro tem mais versatilidade e pode se associar com mais facilidade. E os dois belos gols na semifinal deram algum crédito a ele também. Quem for o líder do ataque dos Blues dará o tom da dinâmica de jogo do time de Maresca.

É claro que, defensivamente, o Chelsea irá sofrer nessa partida. Com apenas 51% dos duelos aéreos vencidos, a bola por cima pode ser uma dificuldade. Apesar que o PSG não joga tanto com a bola aérea, mas pode estar preparando alguma surpresa na manga nesse sentido. Mas mesmo com uma organização defensiva ainda não tão consistente, o Chelsea tem uma média de 1,2 gols esperados contra (xGA) para 0,8 gol sofrido. Ou seja, um time que cede poucas chances aos adversários e sofre menos gols do que se espera.

continua após a publicidade

Quem pode parar o Paris?

Se houvesse um campeonato metropolitano de Madri, o PSG teria sido campeão com louvores: duas goleadas históricas, oito gols marcados e nenhum sofrido contra Atlético e Real Madrid. Fora o baile, né? Impressionou como o time de Luis Enrique foi soberano nesses dois jogos contra os gigantes espanhóis. A forma como os jogadores se associam e transformam a pressão sem a bola em uma arma letal, além da verticalidade constante das jogadas, faz do PSG um time quase imbatível. O Botafogo fez o crime ao defender como ninguém tinha feito e ao ser eficiente em uma chance de gol. Mas deu o tom de como anular aos parisienses.

Com a média absurda de 0,9 gol esperado contra (xGA) para 0,3 gol sofrido, a defesa do PSG é hoje a mais difícil a ser batida no mundo. Para fazer mais gols do que sofre contra o Paris, o adversário precisa mover uma montanha. Ofensivamente, destaque para o ímpeto e movimentação de Kvaratskhelia. O georgiano representa tudo o que Luis Enrique quer para sua equipe. Sem contar no ímpeto ofensivo incansável que ele entrega e contagia quem joga junto.

Quando pensamos o que esperar taticamente da final do Mundial de Clubes, sabemos que as finais não são jogos com novidades táticas. Nem de mudar aquilo que deu certo nos times. Ambas equipes gostam de criar através da posse, de pressionar alto e com intensidade e de serem impetuosos e verticais na hora de machucar. O Chelsea é um time muito jovem e ambicioso, o PSG mais tarimbado e em grande momento. Quem souber se defender melhor, terá mais chances.

Pitaco do Guffo; leia mais colunas

Gustavo Fogaça escreve sua coluna no Lance! nas noites de segunda e quinta-feira. Leia outras publicações do colunista nos links abaixo:

➡️Uma aula de Renato Gaúcho

➡️Um Mundial de puro entretenimento

➡️O que você precisa saber sobre os técnicos do Mundial de Clubes