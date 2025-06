Guga, do Fluminense, questiona comparação com a Europa: ‘No Brasil, não recebe respeito’

NOVA JERSEY (EUA) - Lateral do Fluminense, Guga foi direto ao rebater a afirmação de que o futebol brasileiro está defasado em relação ao europeu. Para ele, a atuação diante do Borussia Dortmund, na estreia do Mundial, é prova de que essa diferença não é tão grande.

Apesar de reconhecer a diferença financeira — ampliada pelo câmbio em relação aos países da Europa Ocidental —, o jogador afirmou que, em condições favoráveis, as equipes da elite do futebol brasileiro são capazes de encarar os melhores times do Velho Continente.

— A gente sabe de toda a diferença de estrutura, financeira, quantidade de jogos, temperatura… Tudo isso influencia para um bom futebol: campo, gramado. Então, quando a gente consegue igualar isso, se preparar melhor, dá pra ver que não estamos tão atrás como muita gente imaginava. Normalmente, o nosso Mundial é no fim da temporada. Agora está sendo ao contrário. A gente sabe que isso também pesa, a quantidade de jogos que eles (europeus) tiveram. Tudo isso influencia, mas temos que destacar também o nosso merecimento de estar brigando de igual para igual contra todos esses grandes europeus. Falta valorizar o nosso futebol. Hoje em dia, a gente valoriza quem está na Europa, e quem está no Brasil talvez não receba o mesmo respeito. A gente está vendo que não é bem assim — comentou.

Para o duelo contra o Ulsan, da Coreia do Sul, Guga pediu o mesmo grau de intensidade e concentração à equipe. Uma vitória no próximo sábado (21) praticamente encaminha a classificação do Fluminense às oitavas de final, já que o time passaria a jogar por um empate diante do Mamelodi, na última rodada.

— Uma atuação com intensidade e concentração, que eu acho que é o mais importante pra essa partida. Pra que a gente possa fazer um grande jogo, repetir uma boa atuação e conquistar os três pontos, que é o que mais importa. A gente sabe que uma vitória nesse jogo vai ser um grande passo pra nossa classificação — completou.

Guga em campo pelo Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Fluminense no Mundial

Fluminense e Ulsan se enfrentam neste sábado (21), às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Iorque. No dia 25 de junho, data marcada para o lançamento da camisa, o Tricolor enfrenta o Sundowns, em jogo que vale pela última rodada da fase de grupos do Mundial.