Escalação do Fluminense: Renato indica possível mudança no time

NOVA JERSEY (EUA) - Renato Gaúcho indicou possíveis alterações na escalação do Fluminense para o duelo contra o Ulsan, da Coreia do Sul, válido pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes.

Ao ser questionado sobre a condição física de Ganso, o treinador tricolor afirmou que o meia está 100% e apto para atuar durante os 90 minutos do próximo compromisso, que também será disputado no MetLife Stadium.

— Eu tenho conversado bastante com ele (Ganso), é um jogador que acrescenta bastante dentro e fora de campo e eu tenho trocado bastante ideia com ele. Ele entende essas situações em que ele não começa jogando, ele entende perfeitamente isso, e essas ideias que eu troco com ele são importantes. Ele tem grande chance de começar o jogo de amanhã, porque é um jogador diferenciado, mas é exatamente esse tipo de cobrança que ele entende, tem jogos, tem jogos, não é? Pode ter certeza que ele está 100%, está focado. Eu acho que o importante de tudo é que quem entra em campo amanhã sabe da responsabilidade, sabe do que a gente precisa, sabe do quanto vai ser difícil, mas o nosso sonho continua, a gente fez uma ótima estreia, mas já viramos a página, a gente sabe que esse tipo de jogo agora também é importante — disse o treinador durante entrevista coletiva.

Na estreia contra o Borussia, o treinador escalou a equipe com uma estratégia baseada em três volantes no meio de campo, garantindo maior intensidade na marcação com Hércules, Martinelli e Nonato. Lima entrou no segundo tempo, enquanto Ganso permaneceu no banco. Contudo, conforme as pistas dadas por Renato na coletiva desta sexta-feira (20), o camisa 10 pode retornar ao time titular na segunda rodada.

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, durante entrevista coletiva (Foto: Sharon Prais/Lance!)

Calendário do Fluminense na fase de grupos do Mundial

Fluminense e Ulsan medem forças neste sábado (21), às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Iorque. Já no dia 25 de junho, data em que será lançada a nova camisa do clube, o Tricolor volta a campo para enfrentar o Sundowns na última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes.