Cano comenta retorno de lesão e classificação do Fluminense no Mundial

MIAMI (EUA) – Ídolo do Fluminense, o atacante Germán Cano voltou a ter minutos no empate em 0 a 0 contra o Mamelodi Sundowns, pela terceira e última rodada do Grupo F do Mundial de Clubes. Apesar de não ter feito gols na primeira fase da competição, o artilheiro argentino cravou que o gol irá "aparecer na hora certa" e aproveitou para comemorar a classificação.

— (Estou me sentindo) muito bem. Acho que foi um jogo equilibrado, o time jogou muito bem. A gente teve a oportunidade de criar situações de gol, mas não conseguimos. O gol vai aparecer na hora certa. Estou trabalhando para o time e a coisa vai acontecendo sozinha. Estive muito perto de fazer um gol, mas conseguimos um empate que foi muito bom para poder classificar e fazer com que o Fluminense seja representado a nível mundial outra vez — disse Cano.

Retornando de lesão, Cano não marca gols pelo Fluminense desde o empate em 1 a 1 contra o Vitória, pela quinta rodada do Brasileirão. Desde então, o atacante Everaldo vem ocupando a vaga, foi titular na estreia da Copa do Mundo contra o Borussia Dortmund e vive altos e baixos desde que chegou ao Tricolor.

Germán Cano em ação pelo Fluminense contra o Mamelodi Sundowns no Mundial de Clubes (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

Caminho do Fluminense de Germán Cano no Mundial

Com o empate por 0 a 0 com o Mamelodi Sundowns, o Fluminense saiu do Hard Rock Stadium com a classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes, e terá River Plate ou Inter de Milão na primeira partida do mata-mata, na segunda (30), às 16h no Bank of America Stadium, em Charlotte.

O adversário do Tricolor será definido na noite às 22h (de Brasília) desta quarta. River Plate e Inter de Milão, ambos com quatro pontos, se enfrentam. Empate a partir de 2 a 2 classifica os dois times – com os argentinos ficando em primeiro. Na outra partida, Monterrey, com dois pontos, pega o já eliminado Urawa Reds.