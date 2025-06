O Mundial de Clubes mal começou e já há quem detone a disputa. É o caso de Javier Tebas, presidente de La Liga, que fez duras críticas à competição organizada pela Fifa nos Estados Unidos, que teve início no sábado (14).

Segundo o mandatário espanhol, o torneio prejudica os atletas devido ao peso do calendário. O confronto de abertura, entre Al Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA), aconteceu exatamente duas semanas após o fim da temporada europeia nos grandes centros, marcado pela decisão da Champions League, entre PSG e Inter de Milão, que estão na disputa na América do Norte.

- A Fifa pode repensar o Mundial eliminando-o. Meu objetivo é garantir que não haja mais esse Mundial de Clubes. Isso está muito claro para mim. Não temos datas e nem necessidade de mais uma competição que transfira dinheiro para um setor de clubes e jogadores - afirmou Tebas, em evento que comemorava dez anos da assinatura do Decreto Real, que prevê a venda centralizada dos direitos de La Liga.

Javier, conhecido por grandes polêmicas no futebol local, disse não estar acompanhando com frequência o Mundial, e definiu-o como um torneio de verão.

- Não vi nenhum jogo. Bom, vi um pouco do jogo do Chelsea contra o LAFC, e pareceu um amistoso de verão. Não vi nenhuma intensidade, só uma correria, pelo menos durante os 25 minutos que vi. Depois disso, não sei se houve mais intensidade. Temos que manter o ecossistema como era antes e eliminar esse torneio. Fazer como era antes, em apenas uma semana. Não tem condição, nem em calendário, nem em economia, nem na sustentabilidade do futebol - declarou o presidente do Campeonato Espanhol.

Javier Tebas, presidente de La Liga, criticou o Mundial de Clubes (Foto: Reprodução)

🔴🟡 Quais times da Espanha estão no Mundial de Clubes?

Dos clubes espanhóis, apenas o Real Madrid e o Atlético de Madrid estão no Mundial. Os Merengues tiveram o direito à vaga pelos títulos europeus em 2021/22 e 2023/24, enquanto os Colchoneros avançaram aos EUA pela colocação favorável no ranking da Uefa. No último ano, a vaga era disputada pelo time de Diego Simeone e pelo Barcelona, mas o avanço às quartas de final continentais foi suficiente para o sucesso.

