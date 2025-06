Budweiser promete cerveja de graça para torcida campeã da Copa do Mundo de Clubes

PUBLIEDITORIAL

Falta exatamente uma semana para o início da Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025™ e, é claro que a Budweiser não vai ficar de fora do principal evento do ano. Depois de exibir o troféu em um evento exclusivo no mês passado, a patrocinadora oficial apresenta um novo capítulo da promessa grandiosa que conquistou a Copa do Mundo FIFA 2022, no Catar: a torcida do time campeão vai levar para casa um carregamento de contêineres da marca.

— Budweiser está nos momentos em que a paixão fala mais alto e, para o brasileiro, o futebol é um dos principais, por isso apostamos em experiências icônicas que celebrem o esporte e fiquem marcadas na memória do público. A volta dos contêineres e da promessa visa energizar os torcedores e convidá-los a celebrar cada momento do torneio ao lado de seus clubes favoritos e, claro, de Bud — afirma Mariana Santos, diretora de marketing de Budweiser no Brasil.

A campanha global “Traz as Buds pra Casa”, assinada pela Africa Creative, conecta pessoas ao que elas amam e consolida ainda mais Budweiser como plataforma internacional de esportes e entretenimento. Além disso, marca o retorno dos já conhecidos contêineres vermelhos de Bud que fizeram história na Copa do Mundo FIFA no Catar e que, assim como em 2022, voltam a aparecer.

Contêiners da Budweiser no Brasil

Em solo brasileiro, o Bossa Nova Mall, no Rio de Janeiro, receberá um contêiner entre os dias 7 e 14 de junho. São Paulo não fica de fora: o contêiner será içado próximo à Ponte Estaiada no dia 7 e depois será transportado para a frente do Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista, até o dia 14.

Durante o período, o público poderá palpitar sobre o time campeão, além de, no dia 14, participar de uma dinâmica especial* e garantir brindes como camisetas, vouchers de descontos no Zé Delivery para pedir Budweiser e até ingressos para a BudZone by Village, experiência da marca no Rio de Janeiro que acontece de 18 a 22 de junho e que vai unir futebol, música e muita festa no Museu do Amanhã.

— Entre jogar bola com um ídolo e brindar com cervejas grátis, vamos levar a celebração onde o nosso público está. Os contêineres marcam a contagem regressiva para o início do campeonato e de uma série de experiências únicas, pensadas para quem vive o futebol em qualquer lugar — no bar, no sofá ou no escritório. Só Bud e Ambev conseguem entregar algo assim — complementa Mariana.

Promoção “Bud te Leva”

A campanha se soma a outra iniciativa que vem movimentando a torcida: “Bud te Leva”, que vai fazer o coração do torcedor brasileiro bater mais forte pela chance de ganhar o exclusivo Kit Torcedor, criado para transformar qualquer sala em uma verdadeira arquibancada.

Para participar basta comprar Bud e cadastrar o cupom fiscal no site oficial. Comprou Bud Zero? As chances dobram! Também vale pedir pelo Zé Delivery é só cadastrar o número do pedido e torcer. Confira as condições de participação e o regulamento no site.

