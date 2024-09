Budweiser convoca torcedores de futebol para assistirem ao primeiro jogo da NFL no Brasil

Futebol brasileiro e futebol americano têm semelhanças (Foto: Divulgação / Budweiser)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 16:30 • São Paulo (SP)

A Budweiser, cerveja oficial da NFL no Brasil, está convocando os amantes do futebol para acompanharem a primeira partida da maior liga de futebol americano do mundo no nosso país. A marca lançou uma campanha para aquecer o público brasileiro antes da realização do histórico jogo em São Paulo.

Parceira global da NFL e patrocinadora do NFL São Paulo Game, a Budweiser quer mostrar para o brasileiro que, se ele ama futebol, pode amar o football. A marca faz isso por meio de uma campanha que inclui um encontro histórico: o astro da NFL Adam Vinatieri tenta fazer um field goal icônico na ponte Estaiadinha, em São Paulo, desafiando um campeão mundial de futebol, Denílson, e maior de todos os tempos do futsal, Falcão.

Adam Vinatieri, Denílson e Falcão batem bola na Estaiadinha (Foto: Guido Argel / Budweiser)

O futebol e o football possuem semelhanças. Em ambos, os times têm 11 jogadores de cada lado, mas com mudanças significativas. No futebol americano, cada equipe tem um time de ataque, defesa e especiais (para situações de chutes, como field goal, punt e kickoff).

O jogo é dividido em quatro períodos de 15 minutos. O princípio é a conquista de territórios, e cada time tem quatro oportunidades para avançar dez jardas e renovar as tentativas. O touchdown, o gol do futebol americano, vale seis pontos. Ao marcar a pontuação, o time pode escolher chutar a bola no Y, valendo um ponto, ou marcar mais um touchdown, valendo dois.

Além desta campanha, a Budweiser lançou uma garrafa de alumínio de 330ml temática para a partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers. A garrafa especial é uma edição voltada para os fãs da NFL, que poderão guardar um item para lembrar desse momento histórico para sempre. A novidade teve um total de seis meses de desenvolvimento, desde a arte da embalagem inspirada em elementos do futebol americano até a produção da garrafa fora do Brasil.

Durante o evento NFL Experience, que ocorrerá no Parque Villa Lobos, entre os dias 6 e 8 de setembro, o público também poderá participar de um desafio para pontuar um field goal.

Os fãs já podem se cadastrar para garantir ingresso grátis baixando o app NFL OnePass no site NFL.com/BrasilAccess. Todos os maiores de idade precisam se cadastrar, mas podem também incluir até cinco menores em seu cadastro para garantir também o acesso dos menores. Os fãs precisam baixar o app NFL OnePass ou se cadastrar via o site NFL.com/BrasilAccess para entrar na NFL Experience, receber conteúdo digital e concorrer a prêmios exclusivos.