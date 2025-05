PUBLIEDITORIAL

A taça da Copa do Mundo de Clubes Fifa 2025™ passou pelo Rio de Janeiro, e o 'tour do troféu' organizado pela Budweiser, patrocinadora oficial da competição, proporcionou ao torcedor grandes experiências em evento organizado no Aterro do Flamengo, na Zona Sul da cidade, no último domingo (4). Para a proteção da peça tão sonhada pelos clubes, simplesmente Lúcio, ex-zagueiro pentacampeão do mundo.

continua após a publicidade

O Lance! esteve ao lado da Budweiser no Tour do Troféu da Copa do Mundo de Clube da Fifa 2025™ e ouviu do "xerife" de 2002 sobre a importância da aproximação do público com o item mais cobiçado do calendário esportivo na temporada.

— Isso atrai mais os olhares, valoriza o novo Mundial de Clubes e é um privilégio poder trazer a taça para o torcedor ver de perto e, claro, torcer e sonhar para que seu clube venha a ganhar - disse o ex-jogador, que foi um dos convocados para "proteger" o troféu.

continua após a publicidade

Budweiser no Tour do troféu do Mundial de Clubes da Fifa<strong>™</strong> (Foto: Divulgação/Budweiser)

Para entrar no clima do torneio, a arena montada às margens da Baía de Guanabara contou com campo de gramado sintético e estrutura volta à diversão do público. Além de Lúcio, que enfrentou torcedores em desafios valendo brindes, Kelvin Oliveira, astro do Futebol 7 como jogador e presidente da G3X FC na Kings League Brasil, destacou a ação da Budweiser a cerca de um mês da competição.

— Que troféu maravilhoso. A gente precisa agradecer muito a Budweiser por proporcionar isso. A primeira edição desse Mundial, então estamos com a expectativa gigantesca. E poder estar no Aterro do Flamengo, na Cidade Maravilhosa e com esse troféu 'top', é muito legal - destacou Kelvin.

continua após a publicidade

Detalhes do troféu do Mundial de Clubes da Fifa<strong>™</strong> no tour da Budweiser (Foto: Divulgação/Budweiser)

Promoção "Bud Te Leva"

A Budweiser vai levar torcedores brasileiros para assistirem à final do Mundial de Clubes nos Estados Unidos, além de dar muitos prêmios instantâneos. Para participar da promoção “Bud Te Leva”, basta comprar Budweiser e cadastrar o cupom no site oficial.

Comprou Bud Zero? As chances dobram! Também vale pedir pelo Zé Delivery — é só cadastrar o número do pedido e torcer. Confira as condições de participação e o regulamento no site.

Além da ação, Budweiser ainda prepara outras surpresas para este Mundial inédito, que acontece pela primeira vez com novo formato e clubes de todos os continentes. Acompanhe as novidades nas redes sociais de Bud.

Conteúdo patrocinado pela Budweiser, patrocinadora do Mundial de Clubes da Fifa 2025™. Beba com moderação!