Quando a bola rolar nos Estados Unidos para o Mundial de Clubes da FIFA em 2025 no dia 14 de junho, o Brasil será, mais uma vez, protagonista — mesmo antes de entrar em campo. Segundo levantamento da Aposta Legal, o país lidera o ranking de nacionalidades entre os jogadores inscritos no torneio: 15% dos mais de 900 atletas têm passaporte brasileiro.

O número expressivo evidencia a influência global do futebol brasileiro, cuja base de talentos é reconhecida por abastecer clubes de todos os continentes. Para efeito de comparação, a Argentina, segunda nacionalidade mais presente no torneio, soma 11% dos atletas, enquanto a Itália, terceira colocada, aparece com 8%. Ou seja, há quase 40% mais brasileiros do que argentinos e praticamente o dobro em relação aos italianos.

Gráfico mostra as nacionalidades que possuem mais representantes no Mundial de Clubes de 2025

Quatro clubes brasileiros em campo

Parte dessa liderança é explicada pela presença de quatro clubes brasileiros entre os participantes do Mundial — o maior número entre todos os países. Esses times concentram 77% dos atletas brasileiros no torneio, reflexo do perfil doméstico dos elencos, que priorizam jogadores nacionais.

Em contraste, equipes europeias adotam uma composição mais internacional. O Chelsea, por exemplo, chega ao Mundial com jogadores de 23 nacionalidades diferentes — mas nenhum brasileiro no grupo.

Marquinhos, capitão do PSG, será um dos brasileiros no Mundial de Clubes (Foto: Reprodução/ X)

Brasileiros pelo mundo

Além dos atletas que integram os clubes brasileiros, outros 41 jogadores brasileiros estão distribuídos por elencos de times estrangeiros, especialmente na Europa, Ásia e Oriente Médio. O Real Madrid é o clube estrangeiro com maior presença verde e amarela: conta com quatro brasileiros no elenco, incluindo os astros Vinícius Júnior e Rodrygo.

Com esse cenário, o Brasil reafirma seu papel como principal exportador de talentos no futebol mundial — e promete ser destaque dentro e fora de campo no maior Mundial de Clubes da história.