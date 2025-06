O sonho do Mundial de Clubes terminou para o Wydad Casablanca e para o Al Ain no último domingo. As duas equipes perderam seus jogos na segunda rodada da fase de grupos e viram as chances de classificação para as oitavas de final se esgotarem de maneira antecipada.

A despedida oficial da competição acontece nesta quinta-feira (26) com o confronto entre os dois integrantes do Grupo G. Mesmo sem chances de classificação, as equipes ainda vão lutar pela vitória, que pode render uma quantia de US$ 2 milhões como premiação pelo triunfo.

Guilherme Ferreira disputa jogada com Andrea Cambiaso, da Juventus. (Foto: Franck Fife / AFP)

O jogo pode ser especial para Guilherme Ferreira. O brasileiro assinou um contrato de um mês com o Wydad Casablanca justamente para disputar o Mundial de Clubes. O zagueiro de 28 anos foi emprestado pelo Felgueiras, da segunda divisão de Portugal, para o time marroquino.

Após o Mundial, o zagueiro brasileiro com passagem pelas categorias de base do Cruzeiro deve retornar para o Felgueiras, mas o acordo entre a equipe portuguesa com o Wydad Casablanca tem uma cláusula de opção de compra. Caso seja ativada, o brasileiro pode seguir no futebol marroquino.

Guilherme chegou ao Wydad Casablanca para ser uma peça para o elenco, mas se tornou um jogador chave no Mundial de Clubes. O defensor com menos tempo de casa assumiu a titularidade na equipe de Amine Benhachem na competição.

Erik também pode se despedir do Al Ain

O Al Ain também chega ao jogo de despedida com números negativos. O time não pontuou, não balançou as redes e sofreu a segundo maior goleada desta edição do Mundial de Clubes. Depois de perder por 6 a 0 para o Manchester City, o brasileiro Erik projetou se desculpou pelo desempenho ruim do clube na competição.

Erik, lateral-esquerdo do Al Ain após derrota para o Manchester City no Mundial Foto: Kevin C. Cox/Getty Images/AFP

— Neste alto nível de competição, não há espaço para negligência e erros. Cometemos alguns erros na nossa primeira partida (contra a Juventus), e alguns desses erros se repetiram na partida de hoje. Em um grande campeonato como este, até os mínimos detalhes podem fazer a diferença. E se você ignorar isso, é difícil conseguir um resultado positivo. Peço desculpas do fundo do meu coração. Os torcedores do Al Ain me conhecem muito bem, então sabem muito bem que, desde o meu primeiro dia no time, tenho sonhado em alcançar grandes feitos e jogar grandes partidas — disse o brasileiro.

Revelado pelo Internacional, Erik também pode se despedir do Al Ain no Mundial de Clubes. Seu contrato com o time dos Emirados Árabes se encerra no fim de junho.

Wydad Casablanca x Al Ain

✅ FICHA TÉCNICA

WYDAD CASABLANCA x AL AIN

3ª rodada — Mundial de Clubes (Grupo G)

📆 Data e horário: Quinta-feira, 26 de junho, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Audi Field, em Washington (EUA)

👁️ Onde assistir: Sportv, CazéTV e Dazn

🟨 Arbitragem: Drew Fischer (árbitro), Micheal Barwegen e Lyes Arfa (assistentes)

📺 VAR: Fu Ming