O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, manifestou preocupação com a condição física de seus jogadores para o início da próxima temporada. Em entrevista ao jornal The Athletic, o italiano destacou o impacto de um calendário congestionado que pode levar à fadiga e até lesões em parte do elenco. O clube inglês encerrou sua participação na Premier League, no último domingo (25), após a vitória de 1 a 0 sobre o Nottingham Forest. A equipe de Londres ainda joga a final da Conference League na próxima quarta (28), antes de viajar aos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes.

Após o encerramento da Premier League neste domingo, em partida contra o Nottingham Forest, o Chelsea encara o Real Betis na final da UEFA Conference League apenas três dias depois. E o descanso será mínimo: muitos jogadores logo se apresentam às seleções nacionais para compromissos internacionais, antes de retornarem ao clube para disputar o Mundial de Clubes da FIFA, que ocorrerá de 14 de junho a 13 de julho nos Estados Unidos.

- As regras dizem que temos que dar férias aos jogadores, mas também precisamos fazer algum tipo de preparação antes da Premier League começar de novo, em 16 de agosto. Com certeza há uma chance de que, devido à quantidade de jogos, alguns jogadores se lesionem ou fiquem exaustos - disse Maresca.

Além disso, o treinador dos Blues também lamentou a falta de atenção à saúde dos atletas.

- Para mim, não é normal e não é correto. Entendo que muita gente pense: "eles ganham muito dinheiro, não é problema", mas é uma questão de saúde, de proteger os jogadores - afirmou Maresca.

Cinco atletas do elenco dos Blues – Reece James, Cole Palmer, Trevoh Chalobah, Levi Colwill e Noni Madueke – foram convocados pela seleção inglesa para os amistosos contra Andorra e Senegal. Questionado se o Chelsea tentou negociar com as seleções para poupar seus atletas, Maresca foi direto: “Não, da minha parte. Não falei com nenhum dos treinadores.”

- Se estiverem cansados, não vão jogar. É simples assim. Não há muito o que fazer. Acho que não há atenção suficiente à saúde dos jogadores. Estamos felizes que os jogadores estejam em suas seleções. É importante para eles, é bonito, e também para o clube - comentou o treinador.

Para a partida final da Premier League, o Chelsea deve contar com os retornos de Christopher Nkunku e Marc Guiu, que se recuperaram recentemente de lesão. No entanto, ambos devem começar no banco, ainda em processo de readaptação física.

Com pouco tempo para descanso e uma maratona de jogos à vista, Maresca terá o desafio de equilibrar rendimento e preservação do elenco em uma temporada que já começa sob o peso do desgaste.