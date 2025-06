Botafogo tenta superar muralha para seguir sonhando no Mundial

PASADENA (EUA) - O Botafogo entra em campo a partir das 16h (de Brasília) desta segunda-feira (23) tentando manter vivo o sonho da Copa do Mundo de Clubes. O time encara o Atlético de Madrid precisando “apenas” empatar para garantir a classificação e a primeira colocação do Grupo B. Era algo que parecia distante há uma semana, mas que se tornou totalmente factível após a consagradora vitória por 1 a 0 sobre o Paris Saint-Germain há quatro dias.

Seguir no Mundial de Clubes, porém, demanda não ser superado pelo time madrilenho, que precisa vencer por três gols para seguir na competição. Nesse domingo (22), o técnico Renato Paiva alertou para o risco do confronto.

— O Atlético de Madrid é, para mim, uma das equipes mais intensas a nível físico e a nível táctico em suas ações do mundo. Amanhã (segunda), quando tiver que ir buscar um resultado de três gols, imagine como vão sair seus jogadores…

Paiva classificou o jogo desta segunda pelo Grupo B como “mais uma montanha a escalar”, mas para o Botafogo superar o Atlético de Madrid apenas escalar a montanha não será suficiente; será preciso também superar a fortaleza que costuma ser armada pelo técnico Diego Simeone, que está há 14 anos no clube.

Para isso, a tendência é de que o treinador repita a formação que venceu o PSG, mas na noite desse domingo surgiu a possibilidade de o Botafogo ter uma ou até duas alterações: David Ricardo pode entrar na zaga na vaga de Alexander Barboza, que está pendurado com um cartão amarelo. Cuiabano também pode aparecer na lateral esquerda. Paiva, contudo, faz mistério.

Não quero ajudar o meu colega Diego (Simeone). Ele tem que fazer o trabalho dele como eu tenho que fazer o meu — comentou o técnico do Botafogo.

Simeone pede paciência ao time para superar Botafogo no Mundial

Do outro lado, o técnico Diego Simeone pregou paciência ao Atlético de Madrid. Ele disse acreditar nas chances do time, mas lembrou a força do Botafogo.

— Está claro que uma partida não vai ser ganha em três minutos por 3 a 0. Temos um rival que é campeão da Copa Libertadores, um rival que jogou muito bem com o Seattle, um rival que jogou muito bem com o Paris Saint-Germain, defendendo e contragolpeando — observou Simeone.

O Atlético de Madrid só se classifica se vencer o Botafogo por três gols de diferença. Outra possibilidade é superar o alvinegro e torcer por um improvável tropeço do PSG diante do Seattle Sounders. O Botafogo, por sua vez, só dará adeus ao Mundial se perder por pelo menos três gols de diferença para os espanhóis.

Botafogo de Igor Jesus tenta repetir jogo com o PSG para avançar no Mundial (Foto: Frederic J. Brown/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO DE MADRID X BOTAFOGO

3ª rodada - Fase de grupos - Mundial de Clubes

📅 Data e horário: segunda-feira, 23 de junho, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Rose Bowl, em Pasadena (EUA)

👁️ Onde assistir: Disney+, Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay (serviço de streaming), CazéTV (YouTube) e DAZN (serviço de streaming)

Árbitro: César Ramos (MEX)

Assistentes: Alberto Morín (MEX) e Maro Bisguerra (MEX)

VAR: Guillermo Pacheco (MEX)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)

Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet e Galan; Barrios, De Paul, Koke e Giuliano Simeone; Julián Alvarez e Sorloth (Griezmann).

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza (David Ricardo) e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Allan, Marlon Freitas, Savarino e Artur; Igor Jesus.