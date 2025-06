Gregore projeta jogo decisivo do Botafogo com o Atlético de Madrid: ‘Estamos concentrados’

PASADENA (EUA) - O Botafogo volta a campo nesta segunda-feira (23) para o terceiro e último jogo da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa. A equipe enfrenta o Atlético de Madrid no Rose Bowl, em Los Angeles, às 16h (de Brasília), valendo vaga nas oitavas de final da competição intercontinental. Um dos destaques do Alvinegro na competição, o volante Gregore projetou o compromisso.

Para conquistar a vaga, o time comandado por Renato Paiva pode perder por até dois gols de diferença. Caso pontue no duelo, terminará na liderança do Grupo B.

- Sabemos da dificuldade da partida. Um clube da grandeza do Atlético de Madrid… Nós sabemos da qualidade que eles têm. Mesmo com essa vantagem mínima, a gente não vai entrar para perder. Estamos concentrados para fazermos uma partida sólida defensivamente, igual ou melhor que contra o Paris Saint-Germnain. Vamos entrar para ganhar a partida - disse, em entrevista.

Botafogo embalado

A vitória sobre o PSG pelo placar der 1 a 0, com gol de Igor Jesus, foi um marco para este elenco. Gregore valorizou o feito, indicando que pode ser importante para a sequência, e comentou sobre a preparação para o duelo com o time madrilenho.

- Esses poucos dias foram para recuperação. Tivemos bastante análise, vídeos. Paiva mostrou pontos onde podemos melhorar. Então estamos concentrados e hoje (domingo) trabalhamos em cima disso. Focar nesses detalhes que precisamos melhorar para fazermos uma boa partida.

- Foi um orgulho para todos nós. Fazer uma partida dessa como grupo é muito importante para elevar nossa confiança. A gente vinha fazendo jogos bons, mas um jogo desse tamanho é importante para elevar a confiança do time e mostrar que é capaz de fazer melhor ou igual.

Com seis pontos, o Botafogo lidera o Grupo B. Caso o Atlético de Madrid tire a diferença de três gols, o Glorioso terá de torcer por um tropeço do PSG contra o Seattle, no mesmo horário, no Lumen Field.