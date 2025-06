PASADENA (EUA) - O técnico Renato Paiva vai comandar neste domingo (22) o último treino antes do jogo com o Atlético de Madrid ciente de que, apesar da liderança do Grupo B, o Botafogo ainda precisa confirmar a classificação às oitavas de final do Mundial de Clubes. E ele sabe que o jogo desta segunda-feira no Rose Bowl será mais uma vez páreo duro.

— É mais uma montanha para escalar. Eles são um grande time, já mostraram isso também — considera o técnico do Botafogo.

— É um time que o Diego Simeone construiu há muito tempo. Tem um DNA muito claro, tem valores individuais extraordinários e, como equipe, também sabemos como são os times de Simeone — acrescentou Renato Paiva.

Terceiro colocado no Grupo B, com três pontos em dois jogos, o Atlético de Madrid precisa vencer o Botafogo por três gols de diferença para se classificar. Nesse caso, tiraria a vaga do próprio clube carioca — desde, é claro, que o PSG confirme seu favoritismo e supere o Seattle Sounders, que ainda não pontuou, no outro confronto do grupo.

Apesar da vantagem relativamente confortável, Renato Paiva alerta para a necessidade de o Botafogo manter a concentração. Até porque o time depende apenas de si para terminar na liderança do grupo. Basta, para tanto, não ser derrotado pelos espanhois.

— Pode ser muito fácil cair e não continuar. Eu não quero isso. Quero que tudo isso valha a pena, vencendo o próximo jogo contra o Atlético de Madrid — diz o técnico do Botafogo.

Botafogo viaja neste domingo à cidade do jogo com o Atlético de Madrid

Após o treino da manhã, em Santa Barbara, o Botafogo viaja a Pasadena, a cerca de 150 quilômetros. No fim da tarde (hora local) o time faz o reconhecimento do gramado. O confronto com o Atlético de Madrid acontece a partir das 12h (16h de Brasília) desta segunda-feira.