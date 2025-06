Botafogo está escalado para estreia no Mundial contra o Seattle; veja time

O Botafogo está escalado para o duelo com o Seattle Sounders neste domingo (15), às 23h (de Brasília), no Estádio Lumen Field, em Seattle, pela primeira rodada do Grupo B do Mundial de Clubes da Fifa. O técnico Renato Paiva optou por formação com dois centroavantes: Igor Jesus e Mastriani.

A equipe inicial do Alvinegro tem: John, Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Mastriani e Igor Jesus.

PSG larga na frente no grupo do Botafogo: 4 a 0 sobre o Atlético de Madrid

No banco de reservas, Paiva tem à disposição todos os reforços contratados na janela especial para a competição: o zagueiro Kaio Pantaleão, o meia Álvaro Montoro e os atacantes Joaquín Correa e Arthur Cabral.

Do outro lado, o Seattle Sounders repetiu a escalação base dos últimos compromissos pela Major League Soccer. O técnico Brian Schmetzer levará a campo o time com: Frei, Álex Roldan, Kim, Ragen e Nouhou; Cristian Roldan, Vargas e Rusnák; Kent, Ferreira e Musovski.

Na partida de abertura do Grupo B do Mundial de Clubes da Fifa, o Paris Saint Germain não tomou conhecimento do Atlético de Madrid e aplicou goleada pelo placar de 4 a 0. Os franceses, atuais vencedores da Liga dos Campeões, enfrentarão o Botafogo na próxima quinta-feira (19) pela segunda rodada.

Veja mais sobre Botafogo x Seattle Sounders:

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X SEATTLE SOUNDERS

1ª RODADA - GRUPO B - MUNDIAL DE CLUBES

📆 Data e horário: domingo, 15 de junho de 2025, às 23h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Lumen Field, nos Estados Unidos;

📺 Onde assistir: Disney+, TV Globo, CazéTV e DAZN.

🟨 Árbitro: Glenn Nyberg (SUE)

🚩 Auxiliares: Mahbod Beigi (SUE) e Andreas Söderkvist (SUE)

⚽ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: John, Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Mastriani e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

SEATTLE SOUNDERS: Frei, Álex Roldan, Kim, Ragen e Nouhou; Cristian Roldan, Vargas e Rusnák; Kent, Ferreira e Musovski. Técnico: Brian Schmetzer.