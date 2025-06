Inter Miami x Porto: distância entre Messi e Suárez chama atenção no Mundial

O Inter Miami-EUA venceu o Porto-POR por 2 a 1 no Mundial de Clubes, nesta quinta-feira (19), com golaço de falta de Lionel Messi. Nas redes sociais, internautas apontaram a diferença entre o craque argentino e o companheiro de time Luis Suárez. O uruguaio perdeu uma grande oportunidade de gol após passe do camisa 10.

➡️ Projete os resultados do Mundial de Clubes no Simulador do Lance!

Com 18 minutos do primeiro tempo, Messi fez grande jogada no meio-campo e serviu Suárez, que se esforçou para chegar na bola e chutou em cima do goleiro. O atacante uruguaio tem sofrido com problemas no joelho nos últimos anos. O Porto abriu o placar com Samu e o Inter Miami virou o jogo com Messi e Segóvia.

Messi marcou na vitória contra o Porto no Mundial (Foto: Rich Storry/Getty Images via AFP)

Como foi Inter Miami x Porto

O Inter Miami entrou em campo sabendo que apenas a vitória permitiria ao time seguir sonhando com a classificação. Encarregado de comandar a equipe norte-americana, Messi buscava o jogo desde o início, mas logo viu seu plano ser frustrado após Noah Allen derrubar João Mário na área. O VAR revisou a jogada e marcou pênalti, que Samu Aghehowa bateu para abrir o placar aos 7 minutos do primeiro tempo.

Com a vantagem no placar, o Porto passou a diminuir o ritmo e adotou uma postura mais cautelosa, apostando nos contra-ataques. O Inter Miami, por sua vez, desperdiçou mais uma grande oportunidade com Suárez, que recebeu um bom passe de Messi aos 18 minutos, mas não conseguiu finalizar com precisão. Os portugueses ainda estiveram muito perto de ampliar a vantagem aos 38, quando Falcón salvou em cima da linha um chute de Mora, e novamente aos 43, quando Varela acertou a trave em finalização perigosa.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No segundo tempo, o time norte-americano voltou ainda mais disposto em campo. E foi recompensado logo no primeiro minuto, quando Segovia apareceu na área e completou cruzamento da direita para empatar.

O Inter Miami seguiu melhor em campo, com Messi comandando a equipe desde a intermediária defensiva até o ataque. E o camisa 10 mostrou o quanto é decisivo. Aos 8 minutos, ele sofreu falta na entrada da área. O próprio Messi cobrou para virar o placar.

O técnico Martín Anselmi então encheu o Porto de atacantes em busca do empate, enquanto o Inter Miami 'cozinhava' o jogo, fazendo o tempo passar, para garantir a vitória. Na base do abafa, o time português foi pressionando o Inter Miami, mas sem conseguir criar nenhuma chance de real perigo para o goleiro Ustari.

