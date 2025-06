A preparação da Inter de Milão para a segunda rodada do Mundial de Clubes foi marcada por um episódio extracampo envolvendo o zagueiro Francesco Acerbi. Após o empate por 1 a 1 com o Monterrey na estreia, o clube italiano realizou um treino fechado, mas, na saída, uma provocação de um torcedor do Paris Saint-Germain gerou uma reação inesperada do defensor.

O vídeo, gravado por um celular e amplamente divulgado nas redes sociais, mostra Acerbi discutindo com um jovem que usava a camisa do PSG e fazia referências à goleada sofrida pela Inter na final da Champions League quando o time italiano perdeu por 5 a 0 para os parisienses em Munique.

Visivelmente irritado, Acerbi responde de forma agressiva:

- Estou falando sério. Saio de lá e ouço Acerbi-Barcola. Sou louco e vou "dar cabo" de ti.

Histórico recente de polêmicas

Acerbi, de 37 anos, já vinha sendo protagonista de outros episódios controversos. Em 2024, foi acusado pelo zagueiro Juan Jesus de ter feito um comentário racista durante um jogo contra o Napoli. O caso chegou à Federação Italiana de Futebol, mas foi arquivado por falta de provas concretas. Mesmo assim, a situação custou ao defensor sua vaga na seleção italiana.

Francesco Acerbi na partida contra o Monterrey no Mundial de Clubes (Foto: Harry How/Getty Images via AFP)

O técnico Luciano Spalletti chegou a criticar publicamente a idade do jogador ao justificar sua ausência nas convocações. Apesar de uma tentativa de reconciliação em 2025, Acerbi recusou a nova chamada para a Azzurra:

- Senti que, à luz dos acontecimentos recentes, as condições para continuar este caminho pacificamente não existem. Exijo respeito. Se ele falta por parte de quem lidera o grupo, prefiro me afastar.

Superação e carreira marcada por desafios

Apesar das polêmicas, Acerbi é também símbolo de superação no futebol italiano. O zagueiro enfrentou um câncer no testículo ainda nos tempos de Sassuolo. Após uma cirurgia, retornou aos gramados em três semanas, mas a doença retornou meses depois. O Comitê Olímpico Italiano chegou a bani-lo após um teste antidoping, mas ele foi inocentado em seguida com a confirmação de que os hormônios estavam ligados ao tratamento do tumor.

A Inter volta a campo neste sábado, às 16h, contra o Urawa Reds, em busca da primeira vitória no Mundial. Enquanto isso, Acerbi divide novamente os noticiários entre o futebol e a controvérsia.