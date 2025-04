O Bayern de Munique, classificado para o Mundial de Clubes via ranking da Fifa, caiu Liga dos Campeões nas quartas de final diante da Inter de Milão, mas vai muito bem no futebol alemão. A equipe comandada por Vincent Kompany é protagonista da briga pelo título da Bundesliga.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O clube se manteve na liderança durante grande parte da competição em busca do seu 33º título no Campeonato Alemão. O time mantém a vocação ofensiva construída ao longo dos últimos anos e segue balançando as redes com muita frequência.

continua após a publicidade

Na temporada 2024/25, o Bayern de Munique teve uma média de 2,65 gols por jogo até o dia 16/04. Contando todos os jogos de competições oficiais, o clube alemão marcou 122 vezes.

Com o estilo de jogo de posse de bola e muitas finalizações, o Bayern tem o potencial de ser um dos clubes com mais gols marcados na fase de grupos do Mundial. É o favorito para avançar entre os times do Grupo C.

continua após a publicidade

A trilha definida pelo sorteio da Fifa pode colocar o time alemão no caminho do Flamengo no Mundial de Clubes. Os classificados dos grupos C e D vão se enfrentar nas oitavas de final da competição.

O grande destaque individual da equipe

Com muitos números expressivos no ataque, o principal destaque da equipe alemã joga perto do gol adversário. Harry Kane marcou 40 gols em 49 jogos na temporada e segue escalando na artilharia histórica do clube alemão.

Harry Kane balançou as redes pelo Bayern de Munique Champions ( Foto: Alberto Pizzoli / AFP)

Kane ocupa a 21ª posição em números de gols marcados, mas tem uma média muito alta. Com 0,91 gol por jogo, é o quarto colocado no ranking, ficando atrás de Klaus Kuhnert, Gerd Muller e Robert Lewandowski.

Confira os jogos do Bayern de Munique na fase de grupos do Mundial de Clubes

🌏 Bayern de Munique x Auckland City (AUS)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo C)

📅 15 de junho, domingo, às 16h (de Brasília)

🏟️ TQL Stadium

🌏 Bayern de Munique x Boca Juniors (ARG)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo C)

📅 20 de junho, sexta-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium

🌏 Benfica (POR) x Bayern de Munique

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo C)

📅 24 de junho, terça-feira, às 16h (de Brasília)

🏟️ Bank Of America Stadium