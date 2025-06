Assista aos melhores momentos de RB Salzburg 0 x 0 Al-Hilal

Em um jogo morno, RB Salzburg e Al-Hilal empataram por 0 a 0, em partida pela Copa do Mundo de Clubes na segunda rodada do Grupo H. Esse foi o quinto empate sem gols da competição até agora.

Em um duelo foi de poucos momentos de êxtase e, mais uma vez, o Al-Hilal não fez valer a qualidade individual do ataque para matar o jogo nas chances criadas. O time comandado pelo italiano Simone Inzaghi, que fez apenas seu segundo jogo no comando do elenco, teve mais uma partida de altos e baixos, com um segundo tempo desgastado fisicamente e de baixa intensidade.

Por outro lado, o Salzburg, que, em teoria, não era favorito para o duelo e tem um elenco bem menos robusto que o adversário, teve o azar de enfrentar o goleiro Bono em mais uma tarde inspirada dentro de campo. Em dois lances capitais, cada um em uma etapa, o arqueiro marroquino fez defesas importantes e manteve o placar zerado entre as duas equipes.

Quem comemorou o empate foi o Real Madrid, que venceu o Pachuca e assumiu a liderança do Grupo H por ter vantagem sobre a equipe austríaca no saldo de gols. A dupla está dois pontos à frente do Al-Hilal, que tem dois empates até agora na competição.

O que vem por aí na última rodada?

Na última rodada, o RB Salzburg vai enfrentar o Real Madrid no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às na quinta-feira (26), às 22h (horário de Brasília). No mesmo horário, o Al-Hilal vai enfrentar o já eliminado Pachuca, em Nashville.