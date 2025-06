Assista aos melhores momentos de Porto e Al Ahly, pelo Mundial de Clubes

Em um duelo de oito gols, Porto e Al Ahly empataram por 4 a 4 pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa. Com o resultado, os dois times estão eliminados da competição.

O Palmeiras terminou a fase de grupos do Mundial como líder da chave A, com 5 pontos. O Inter Miami ficou em segundo lugar com a mesma pontuação, mas com um saldo de gols pior.

Como foi o jogo?

Os primeiros minutos foram do Al Ahly. O time egípcio pressionava com intensidade, especialmente pelas laterais. Aos 12, o Porto tentou reagir com William Gomes, brasileiro revelado na base do São Paulo.

Dois minutos depois, o placar foi aberto: Abou Ali marcou após boa jogada de Fathy, que deu a assistência e abriu espaço para o companheiro finalizar. Mesmo atento ao que acontecia nas outras partidas do grupo, o Al Ahly seguiu firme. Aos 21, Abou Ali balançou as redes novamente, mas o segundo gol foi anulado por impedimento. Na sequência, o Porto respondeu rápido. Rodrigo Mora apareceu bem e deixou tudo igual.

✅ FICHA TÉCNICA

PORTO 4 X 4 AL AHLY

3ª rodada - Copa do Mundo de Clubes da Fifa

📆 Data e horário: segunda-feira, 23 de junho de 2025, às 22h (de Brasília)

📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey

🥅 Gol: Abou Ali (Al Ahly), Rodrigo (Porto), Abou Ali (Al Ahly), William Gomes (Porto), Abou Ali (Al Ahly), Samu (Porto), Ben Romdhane (Al Ahly), Pepê (Porto)

🟨 Cartões amarelos: Hany, Dari, Ramadan (Al Ahly)

ESCALAÇÕES

Porto (Técnico: Martin Anselmí)

Cláudio Ramos; João Mário (Martín Fernandes), Zé Pedro, Marcano, Francisco Moura; Varela (Samu), Eustáquio; Fábio Vieira(Gabri Veiga), Rodrigo Mora; William Gomes (Pepê), Danny Namaso (Gonçalos Borges)

Al-Ahly (Técnico: Jose Riviero)

El Shenawy; Hany, Dari, Ramadan, Kouka; Fathy (Dieng), Ben Romdhane; Zizo, El Shahat (Kamal); Trézéguet (Bencharki), Abou Ali (Gradisar)