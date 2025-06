Durante o programa da ESPN "Resenha da Rodada", o ex-jogador Márcio Amoroso colocou o Flamengo como o time a ser batido no Mundial de Clubes. Campeão mundial pelo São Paulo em 2005, o ex-atacante fez uma análise da competição, citou os europeus, mas destacou a equipe de Filipe Luis.

- Você chega em um jogo contra um clube europeu, todo mundo vai falar 'favorito é o europeu'. E aí, não é bem assim hoje, hoje o jogo mudou para caramba, aqui tem jogadores que jogaram muito tempo na Europa. Não tem mais bobo no futebol. É tudo de igual para igual. Inclusive, eu vou falar uma coisa para você, eu acho que o Flamengo é o time a ser batido no Mundial de Clubes - declarou Amoroso.

Flamengo x LAFC, no Mundial

O Flamengo chega de vitória por 3 a 1, de virada, contra o Chelsea, com gols de Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan, e aumentou a sequência invicta para 10 jogos na temporada. O Rubro-Negro, inclusive, garantiu classificação antecipada como líder do Grupo D.

Independente do resultado, o Flamengo aguarda o segundo colocado do grupo C, entre Bayern de Munique, Benfica e Boca Juniors - o Auckland não tem mais chance de classificação. Esse jogo do mata-mata das oitavas de final acontecerá no sábado (28), às 17h, em Charlotte.

Para a partida, o técnico Filipe Luis deve poupar alguns atletas. Pulgar, Gerson, Plata e Bruno Henrique, por exemplo, estão pendurados. Já De la Cruz, em recuperação de entorse no joelho esquerdo, segue de fora.

O Los Angeles FC vem de derrota por 1 a 0 para o Esperánce, da Tunísia, e foi eliminado com uma rodada de antecedência. Antes, a equipe norte-americana já tinha perdido para o Chelsea por 2 a 0, na estreia da competição.