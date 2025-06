Weverton, do Palmeiras, destaca desempenho dos clubes brasileiros no Mundial

(MIAMI - EUA) - Com mais de 60 mil torcedores no Estádio Hard Rock, o Palmeiras e o Inter Miami ficaram no empate por 2 a 2 na última segunda-feira (23), pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa.

-Esse era o objetivo: sair com a classificação. A força mental vale a gente destacar. Não começamos bem, com o 2 a 0 em uma partida decisiva. Os outros jogos passam no telão e você acaba acompanhando. Diante de toda a pressão, a equipe achou força para empatar. Não estávamos indo bem. O Paulinho é um jogador diferenciado. Dá um novo ânimo e esperança, já que ele faz coisas diferentes. Vale destacar a nossa força de nunca desistir e lutar até o fim. Tivemos chance no final com o Paulinho e o Vitor Roque, e a gente quase comemorou uma vitória - ressaltou o arqueiro em entrevista para a Cazé TV.

Weverton acumula 35 jogos nesta temporada pelo Palmeiras.

O goleiro do Palmeiras, Weverton, destacou a força dos times brasileiros na competição.

-A gente está feliz pelo primeiro objetivo conquistado, que é a classificação. Era um grupo muito equilibrado. Sabemos que daqui para frente não tem como escolher adversário. Vamos competir contra qualquer equipe. Jogo entre duas equipes brasileiras, a gente se conhece mais, os jogadores, sabemos as características, e isso torna o jogo mais chato de ver muitas vezes, com poucas chances. Vai ser um grande jogo e uma grande competição. Estamos mostrando a força do futebol brasileiro pelo que estamos fazendo na competição. Temos pelo menos um brasileiro nas quartas. Todo mundo pensava que os brasileiros não teriam destaques e estamos vendo grandes jogos. Muitas coisas boas vão acontecer - finalizou.

Na saída do gramado, após o empate diante do Inter Miami, o técnico Abel Ferreira disse à TV Globo que faltou encontrar pressão em alguns momentos da partida.

-A verdade é que nós não entramos bem no jogo. Melhor dizendo, entramos bem, tínhamos estratégia clara, do jogo que tinha que ser por fora. Não conseguimos encaixar, uma equipe que abaixa muito para marcar. Não encontramos o timing de pressão. Não tivemos a bola para atacar. Sofremos gol de transição que deveríamos estar melhores posicionados, tinham que cobrir essa marcação. Acima de tudo fica o espírito dessa equipe, e a verdade é que no fim a gente podia ganhar o jogo - disse Abel.