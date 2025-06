A noite em que Vini Jr. foi ovacionado no Mundial de Clubes

FILADÉLFIA (EUA) - Faltava pouco mais de uma hora e meia para começar RB Salzburg 0 x 3 Real Madrid nesta quinta-feira (28) quando os telões do moderno Lincoln Financial Field, na Filadélfia, exibiram a chegada do time espanhol ao estádio. Um a um os jogadores iam descendo do ônibus e a torcida se agitava. Aplausos para um, gritos para outro. Bellingham motivou a primeira explosão das arquibancadas. Mas foi quando Vini Jr. apareceu que a torcida realmente se inflamou.

Mesmo em má fase, o camisa 7 do Real Madrid é de longe o mais querido pelo torcedor que acompanha os jogos do time neste Mundial de Clubes. Camisas com o nome dele às costas eram vistas por todo lado no centro da Filadélfia horas antes da partida. E cada vez que ele recebia a bola diante do Salzburg a torcida se agitava.

No jogo desta quinta, porém, Vini Jr. começou lembrando aquele que, há um ano, tinha atuações apagadas na Copa América disputada nos Estados Unidos. Desligado nos primeiros minutos e surpreendentemente pouco eficiente nos seguintes. Chegou a perder um gol cara a cara com o goleiro aos 19.

Na reta final do 1º tempo, o brilho de Vini Jr.

Mas o Vini Jr que todos conhecem é um resiliente. E diferenciado. E há uma regra não escrita no futebol que diz que o craque tem que ficar em campo, porque ele pode decidir o jogo a qualquer momento, inclusive quando está mal.

Pois não precisou nem acabar o primeiro tempo de partida para Vini Jr. lembrar mais uma vez ao mundo por que ele é o dono da camisa 7 do Real Madrid, e por que ele é uma das grandes esperanças da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo que acontecerá daqui a um ano, com alguns dos jogos neste mesmo Lincoln Financial Field.

Aos 40, ele recebeu passe em profundidade de Bellingham, cortou o zagueiro para a esquerda e chutou no contrapé do goleiro para marcar um bonito gol.

Cinco minutos depois, deixou uma assistência de calcanhar para Federico Valverde ampliar o marcador.

Vini Jr. seria substituído por outro brasileiro, Rodrygo, aos 22 do segundo tempo. Quebrava-se àquela altura pela enésima vez a regra não escrita de que o craque tem que ficar em campo. Acontece que craques também cansam.

E, tal qual aconteceu com Vini Jr. nesta quinta-feira, merecem ser ovacionados em pé pela torcida quando deixam o campo.