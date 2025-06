Por onde anda Renan, ex-goleiro de Corinthians e Avaí?

Leva uma vida discreta, sendo lembrado com carinho pelos torcedores do Avaí.

Renan Soares Reuter, ou simplesmente Renan, é um daqueles casos raros de jogador que viveu um início de carreira meteórico, com direito a convocação para a Seleção Brasileira, e que, pouco tempo depois, optou por encerrar precocemente sua trajetória nos gramados do futebol brasileiro. Ex-goleiro de Avaí, Corinthians e diversos outros clubes, ele se aposentou do futebol aos 25 anos e hoje leva uma vida bem diferente da que costumava ter em campo. O Lance! te conta por onde anda Renan.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Natural de Nova Trento, em Santa Catarina, Renan nasceu em 12 de dezembro de 1990. Começou no futebol amador da região e foi descoberto pelo Avaí em 2007. Lá, após um breve episódio de indisciplina, reconquistou seu espaço e se tornou um dos destaques da base. Sua ascensão foi tão rápida que, com menos de 20 jogos como profissional, já seria convocado por Mano Menezes para a Seleção Brasileira principal em 2010.

A rápida ascensão de Renan no Avaí e a convocação para a Seleção

No Avaí, Renan brilhou na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2009 e estreou como profissional no mesmo ano. Em 2010, com a lesão do titular Zé Carlos, ganhou a vaga no gol do Leão da Ilha e não saiu mais. Suas atuações seguras, com grande reflexo e personalidade, o tornaram peça fundamental na equipe e chamaram a atenção nacional.

continua após a publicidade

A convocação para a Seleção Brasileira veio em julho de 2010, quando o jovem goleiro tinha apenas 14 jogos como profissional. Ele não atuou no amistoso contra os Estados Unidos, mas o feito foi histórico: era o primeiro jogador de um clube catarinense a receber tal honraria.

A transferência para o Corinthians e a dificuldade de se firmar

O bom desempenho no Avaí e na Copa do Brasil de 2011 — onde se destacou contra o São Paulo — fizeram com que Renan fosse disputado por grandes clubes. Em junho daquele ano, o Corinthians pagou R$ 5 milhões para adquirir 70% de seus direitos.

continua após a publicidade

Entretanto, a passagem pelo Timão não foi como o esperado. Em sua estreia, contra o Cruzeiro, falhou no único gol da partida, o que abalou sua confiança e gerou críticas da imprensa e da torcida. Após apenas três partidas como titular, perdeu espaço e acabou entrando em um ciclo de empréstimos.

Série de empréstimos e o fim precoce da carreira

Entre 2012 e 2016, Renan foi emprestado a nada menos que sete clubes: Vitória, Estoril (Portugal), Guarani, Botafogo-SP, Bragantino, Caxias e Tigres do Brasil. Em nenhum deles conseguiu reencontrar o bom momento que havia vivido no Avaí. Em alguns casos, falhas e a falta de sequência pesaram; em outros, a concorrência ou questões extracampo limitaram suas oportunidades.

Ao fim de seu contrato com o Corinthians, em junho de 2016, com apenas 25 anos, Renan decidiu dar uma pausa na carreira. Embora tenha cogitado retornar aos gramados, acabou optando pela aposentadoria definitiva.

Por onde anda Renan?

Após pendurar as luvas, Renan passou a atuar no ramo imobiliário em Santa Catarina, sua terra natal. Trabalha no segmento de construção civil e administração de imóveis, seguindo os passos de seu pai. Adaptado à nova rotina, não demonstrou interesse em voltar ao futebol, mesmo que em outras funções.

Hoje, leva uma vida discreta, afastado do holofote que brilhou intensamente nos seus primeiros anos como profissional. Ainda é lembrado com carinho pelos torcedores do Avaí, que acompanham com orgulho a trajetória do goleiro que, por um breve momento, chegou ao topo e representou o futebol catarinense na Seleção Brasileira.

Clubes em que Renan atuou