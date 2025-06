Ex-Fluminense, Nogueira celebra ano histórico no Sabah e não descarta retorno ao Brasil

Ex-Fluminense, Ygor Nogueira celebrou a histórica temporada com o Sabah, em que conquistou a Copa do Azerbaijão. A conquista representou o primeiro troféu do clube, que foi fundado em 2017 e possui apenas oito anos de vida.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em entrevista ao Lance!, Nogueira comentou sobre sua chegada ao Sabah na última temporada e sobre as condições para exercer seu futebol no Azerbaijão. O atleta revelou ter sido alvo do clube em anos anteriores, mas acredita que soube esperar até a hora certa para participar do projeto.

continua após a publicidade

- A oportunidade já tinha surgido em anos anteriores, onde o Sabah tinha muito interesse em contar comigo. O clube foi evoluindo, o projeto crescendo e dessa vez resolvi aceitar, pois me senti muito valorizado por eles. O clube está crescendo bastante nesses anos e me entrega todas condições que um jogador precisa para ter um excelente desempenho.

Com a conquista da Copa do Azerbaijão, o Sabah disputará a próxima edição da Liga Europa, o que foi muito celebrado por Nogueira. O atleta afirmou que a conquista do troféu teve um sabor diferente em relação a outros títulos vencidos pelo defensor, como o Campeonato Belga com o Gent.

continua após a publicidade

- É um sentimento único, pois na minha carreira nunca havia conquistado o primeiro título da história de algum clube, e isso aqui foi muito especial. Além disso, levamos o clube à Liga Europa também pela primeira vez na história, e isso tem muito significado. Por isso, pra mim, teve um significado muito diferente dos outros títulos que já conquistei.

Apesar da satisfação no Sabah e no Azerbaijão, Nogueira não descarta um retorno ao Brasil em sua carreira. O jogador possui contrato até junho de 2026 e está disposto a ouvir conversas e projetos, embora esteja feliz na Europa.

- Eu me sinto muito bem jogando na Europa e estou adaptado jogando fora, mas, é claro, se houver algum interesse em um bom projeto no Brasil, com certeza irei escutar com muita atenção. Afinal, o Campeonato Brasileiro é um dos melhores do mundo e foi onde eu apareci para o futebol.

Nogueira e o elenco do Sabah estão em pré-temporada, uma vez que enfrentam o Celje, da Eslovênia, pela eliminatória da Liga Europa no dia 10 de julho, às 13h (de Brasília), no Azerbaijão. O duelo de volta será realizado no dia 17 de julho, às 15h (de Brasília), fora de casa.

Confira outras respostas de Nogueira, do Sabah

Futebol no Azerbaijão

- O Azerbaijão é um país que está crescendo no futebol, buscando evoluir cada vez mais, e tem uma liga competitiva. Tem suas particularidades, como qualquer outra liga, mas é bom de se jogar. Comparar com o Brasil e e outros países da Europa ainda é muito cedo, pois são lugares que já tem o futebol consolidado. Mas aqui estamos em constante evolução para entregar cada vez mais um futebol melhor.

Interesse de clubes brasileiros em atletas do Azerbaijão

- Com toda certeza o futebol brasileiro pode se atentar mais para o campeonato do Azerbaijão, pois lá tem muitos jogadores de qualidade, inclusive brasileiros, que não apareceram muito no Brasil, mas que podem servir o Campeonato Brasileiro. A liga vem melhorando e nessa próxima temporada o nível vai subir ainda mais com a cota maior de estrangeiros podendo jogar iniciando a partida, então isso aumenta muito o nível e dinamismo da liga e com certeza vai atrair os olhares de outros países.

Próxima temporada

- Vai ser um ano desafiador novamente porque depois de ser campeão todos os outros clubes vão querer ganhar da gente. Tivemos algumas saídas de jogadores importantes, vai chegar um novo treinador para a próxima temporada e isso requer também um pouco de paciência. Mas agora que sentimos o gostinho de conquistar um título vamos seguir com esse objetivo.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.