AO VIVO: Assista à coletiva de Rossi antes da estreia do Flamengo no Mundial

Agustín Rossi concede entrevista coletiva neste sábado (14), em Atlantic City (EUA), onde o Flamengo se prepara para a disputa do Mundial de Clubes. A equipe estreia na competição na próxima segunda-feira (16), diante do Espérance, da Tunísia. A delegação rubro-negra viaja no domingo (15) para a Filadélfia, local da partida, que será disputada no Lincoln Financial Field. Assista ao vivo à entrevista do goleiro argentino no vídeo acima.

Após a coletiva de Rossi, marcada para às 13h (horário local, 14h de Brasília), o elenco do Fla treina pela terceira vez nos Estados Unidos. A atividade acontece na Universidade de Stockton, base do clube durante o torneio.

Confira os jogos do Flamengo no Mundial de Clubes

📅 Segunda-feira, 16 de junho

🌍 Flamengo x Espérance (Tunísia)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Sexta-feira, 20 de junho

🌍 Flamengo x Chelsea (Inglaterra)

⚽ Grupo D

🕐 15h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Terça-feira, 24 de junho

🌍 Flamengo x Los Angeles FC (EUA)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando

