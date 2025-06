Palmeiras tem baixa em treino, e Abel Ferreira prepara mudança na escalação

Nova Jersey (EUA) - O Palmeiras segue sua preparação para o confronto contra o Inter Miami, pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Neste sábado (21), Abel Ferreira comanda duas atividades em Greensboro, na Carolina do Norte, base do Verdão na competição.

O treino da manhã foi aberto para a imprensa. A comissão técnica promoveu uma movimentação física leve com o grupo, visando evitar um esgotamento maior dos jogadores. Os atletas com menos desgaste fizeram um trabalho técnico em campo. A principal baixa foi Aníbal Moreno, que não foi ao gramado.

O argentino se recupera de um edema muscular na coxa direita. O volante atuou nas duas primeiras partidas do Palmeiras, o empate por 0 a 0 contra o Porto, e a vitória por 2 a 0 contra o Ah-Ahly. No último confronto, o atleta foi substituído no segundo tempo com dores.

Aníbal Moreno é dúvida para o duelo contra o Inter Miami. O Palmeiras adota cautela no tratamento do volante e, embora não estabeleça um prazo para seu retorno, a comissão técnica prefere evitar pressa para não agravar a lesão.

A tendência é que Aníbal Moreno fique fora da partida contra o Inter Miami. O substituto deve ser Emiliano Martínez. A provável escalação do Palmeiras é: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Richard Ríos e Felipe Anderson (Maurício); Estêvão e Vitor Roque.

Verdão treinou de olho em confronto contra o Inter Miami (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Decisão para o Palmeiras

Os comandados de Abel Ferreira voltam a campo na próxima segunda-feira (23), às 22h (de Brasília), contra o Inter Miami, no Hard Rock Stadium, em Miami. Ambas as equipes somam quatro pontos na tabela, mas o Palmeiras lidera pelo saldo de gols: 2 contra 1 da equipe norte-americana.

Em caso de empate, os dois times avançam de fase, com o Verdão permanecendo na primeira colocação. Já em caso de derrota, a classificação palmeirense dependerá de um tropeço do Porto, que precisaria vencer e tirar a diferença no saldo de gols. No momento, os portugueses têm saldo negativo de -1.