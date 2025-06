Após segunda rodada, brasileiros lideram grupos no Mundial

A vitória do Fluminense por 4 a 2 sobre o Ulsan HD, da Coreia do Sul, neste sábado, marcou o fim da participação dos clubes brasileiros na segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes. Após oito jogos, os quatro representantes: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras lideram seus respectivos grupos.

Fora isso, todas as equipes ainda estão invictas dentro da competição. Após oito jogos disputados, os times canarinhos tiveram seis vitórias e empataram duas vezes contra adversários europeus, africanos e asiáticos.

Ao todo, os últimos quatro campeões da Libertadores 14 gols marcados até agora em oito partidas. Por outro lado, as equipes brasileiras foram vazadas quatro vezes pelos adversários que enfrentaram até o momento.

Confira a situação de cada uma das equipes brasileiras abaixo:

Palmeiras

O Palmeiras é o líder do Grupo B com quatro pontos em dois jogos. O Alviverde empatou na sua estreia na competição com o Porto por 0 a 0 e venceu o Al-Ahly, do Egito, na segunda rodada por 2 a 0, em Nova York.

Jogadores do Palmeiras comemorando a vitória sobre o Al-Ahly (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

A equipe comandada por Abel Ferreira vai enfrentar o Inter Miami na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes em situação confortável em sua chave. Uma vitória garante a primeira colocação e o Verdão pode empatar. O Alviverde também pode se classificar para o mata-mata mesmo em caso de derrota, caso seja por um gol de diferença.

Botafogo

O Botafogo garantiu a liderança do Grupo B após conquistar uma vitória histórica sobre o PSG por 1 a 0, e chegou aos seis pontos. No primeiro jogo, o atual campeão da Libertadores havia vencido o Seattle Sounders por 2 a 1, fora de casa.

O Alvinegro chega para a última rodada em uma situação confortável dentro de seu grupo, liderando a chave e tendo um saldo de gols favorável. A única combinação que pode eliminar o Botafogo do Mundial seria uma derrota por três ou mais gols para o Atlético Madrid e uma vitória do Paris Saint-Germain sobre a equipe americana.

O Botafogo lidera o seu grupo com seis pontos (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Flamengo

Diferentemente dos outros três, o Flamengo é a única equipe brasileira que já está classificada para o mata-mata da competição. Na estreia, o Rubro-Negro venceu o Espérance, da Tunísia, por 2 a 0 e garantiu sua classificação com a vitória, de virada, por 3 a 1 sobre o Chelsea.

O Rubro-Negro tem seis pontos e se classificou matematicamente após o Espérance vencer o LAFC, adversário da última rodada, por 1 a 0. Além da equipe de Filipe Luís, apenas o Bayern de Munique se classificou para o mata-mata.

Flamengo já está classificado para o mata-mata (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Fluminense

O Fluminense assumiu a liderança do Grupo G depois de vencer o Ulsan HD por 4 a 2, em um jogo marcado por viradas. Na estreia dentro da competição, o Tricolor havia empatado por 0 a 0 com o Borussia Dortmund.

Fluminense venceu o Ulsan (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Para se classificar para a próxima fase, o Tricolor das Laranjeiras pode perder por até dois gols de diferença do Mamelodi Sundowns, que estará classificado. Além disso, a equipe comanda por Renato Gaúcho também pode garantir sua vaga com um empate com a equipe da África do Sul.