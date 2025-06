Saiba como Palmeiras pretende acelerar recuperação de Aníbal durante o Mundial

NOVA JERSEY (EUA) - Ausência dos treinos do Palmeiras neste sábado (21), o volante Aníbal Moreno não deve atuar com o alviverde diante do Inter Miami na próxima segunda-feira, em partida decisiva pela primeira fase do Mundial de Clubes. Abel Ferreira terá que fazer mudanças na escalação, mas aposta em estrutura montada nos EUA que pode auxiliar na recuperação física do atleta e acelerar o retorno do camisa 5 aos gramados

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O argentino sofreu um edema muscular na coxa direita no último confronto contra o Al-Ahly e deixou o gramado aos 21 minutos do segundo tempo. Desde então, tem atuado junto ao departamento médico e utilizado a estrutura do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras, que foi "transferido" do Brasil para os Estados Unidos e adaptado para as dependências do hotel que recebe o alviverde em Greensboro, na Carolina do Norte.

No total, quatro andares do Grandover Resort & Spa foram transformados em um espaço dedicado exclusivamente para recriar espaços de Análise de Desempenho, Comissão Técnica, Gerência de Futebol Profissional, Núcleo de Saúde e Performance (NSP) e Rouparia.

continua após a publicidade

A ideia do Palmeiras é que o clube ofereça aos jogadores uma estrutura o mais próximo possível daquilo que é entregue na Academia de Futebol, centro de treinamento palmeirense na capital paulista. Dessa forma, por mais que esteja em "território estranho", os atletas do elenco podem seguir a rotina de preparação para os jogos e de recuperação após os duelos do Mundial de Clubes.

Em casos de lesão como o de Aníbal, o cenário apresentado é mais otimista do que poderia, já que o Palmeiras apresentou um espaço adequado para o tratamento dos jogadores. O Coordenador do Núcleo de Saúde e Performance, Daniel Gonçalves, valorizou o esforço do clube para oferecer a melhor estrutura possível ao elenco.

continua após a publicidade

- Viemos com o avião bem carregado justamente para oferecer ao atleta a possibilidade de ele repetir o que faz na Academia. Lá como aqui, o atleta pega sua roupa, se troca, passa pela triagem na fisiologia, pelas ativações na fisioterapia ou de trabalhos na massoterapia ou podologia. Para o treino no campo, localizado a poucos minutos do nosso hotel, temos um local bastante completo, visando tanto o pré quanto o pós-treino - explicou.

➡️ Palmeiras faz adaptação em hotel nos Estados Unidos para recriar ‘Centro de Excelência’; veja fotos

Aníbal foi titular diante do Porto, na estreia pelo Mundial de Clubes. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Treino do Palmeiras em Greensboro

Neste sábado (21), Abel Ferreira comandou duas atividades em Greensboro, na Carolina do Norte, base do Verdão na competição. O treino da manhã foi aberto para a imprensa. A comissão técnica promoveu uma movimentação física leve com o grupo, visando evitar um esgotamento maior dos jogadores. Os atletas com menos desgaste fizeram um trabalho técnico em campo.

Na parte da tarde, Abel comandou uma nova atividade, dessa vez fechada à imprensa. O alviverde ainda terá mais um dia de preparação para o jogo, no domingo, mesmo dia que o elkenco embarca para Miami, onde enfrenta na segunda-feira o Inter Miami, no Hard Rock Stadium.

O substituto de Aníbal deve ser Emiliano Martínez. A provável escalação do Palmeiras é: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Richard Ríos e Felipe Anderson (Maurício); Estêvão e Vitor Roque.