AO VIVO: acompanhe o dia do Botafogo após vitória sobre o PSG

SANTA BÁRBARA (EUA) - O Botafogo não tem tempo para celebrar a vitória heroica sobre o Paris Saint-Germain pelo Mundial de Clubes, que deu a liderança do Grupo B, e já inicia nesta sexta-feira (20) a preparação de olho no duelo com o Atlético de Madrid. O Lance! acompanha ao vivo e atualiza o dia do Alvinegro na Califórnia.

A atividade desta sexta, no Westmont College, está prevista para às 16h local, 20h de Brasília. O Glorioso volta a campo na segunda-feira (23), novamente no Rose Bowl, e precisa virar a chave em meio ao clima de euforia.

- Entramos na história. Estamos muito felizes e isso vai ficar marcado na história da nossa vida. Agora, é seguir, comemorar mesmo, e focar no próximo jogo contra o Atlético de Madrid - disse Artur, após o jogo contra o time francês.

